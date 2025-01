Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os alimentos de origem vegetal são fontes valiosas de proteínas que contribuem para uma dieta equilibrada e saudável. Ingredientes como grão-de-bico, lentilha, tofu, edamame e castanhas fornecem aminoácidos essenciais para o corpo e são opções versáteis na culinária. Além de serem nutritivos, podem ser utilizados para criar receitas deliciosas e práticas, ideais para o dia a dia.

Abaixo, confira 5 receitas ricas em proteína vegetal para fazer em poucos minutos!

Bolinho assado de grão-de-bico e batata-doce

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica doce

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

No processador de alimentos, coloque o grão-de-bico, a batata-doce, a cebola e o alho. Processe até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de aveia, o cominho, a páprica, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar uma massa moldável.

Com as mãos levemente úmidas, modele a massa em formato de bolinhos. Coloque os bolinhos em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem dourados e firmes. Sirva em seguida.

Tofu grelhado com molho de tahine

Ingredientes

Tofu

200 g de tofu firme

1 colher de chá de azeite de oliva

1/2 colher de chá de óleo de gergelim

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de tahine

2 colheres de sopa de tahine

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de melado

1 colher de sopa de água

Modo de preparo

Tofu

Corte o tofu em fatias de aproximadamente 1 cm de espessura. Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o óleo de gergelim, o sal e a pimenta-do-reino. Pincele as fatias de tofu com essa mistura e deixe marinar por 10 minutos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Coloque as fatias de tofu na frigideira e grelhe por aproximadamente 3 minutos de cada lado, até dourar. Reserve.

Molho de tahine

Em uma tigela, misture o tahine, o suco de limão e o melado. Adicione a água aos poucos, mexendo até atingir a consistência desejada. Sirva o tofu grelhado com o molho.

Arroz integral com edamame e castanha-de-caju

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral

2 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

1 xícara de chá de edamame cozido

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju torrada e sem sal

torrada e sem sal Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de gengibre ralado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, adicione o arroz, a água e uma pitada de sal. Cozinhe em fogo médio até a água evaporar. Depois, abaixe o fogo e tampe a panela, deixando cozinhar por mais 20-25 minutos ou até o arroz estar macio. Reserve. Aqueça o azeite de oliva em uma frigideira grande em fogo médio. Adicione o alho e o gengibre e refogue até dourar levemente.

Acrescente o edamame e a castanha-de-caju, mexendo bem. Coloque o arroz cozido na frigideira com os demais ingredientes e misture bem. Adicione o suco de limão e tempere com sal e pimenta-do-reino. Mexa por mais 2-3 minutos para aquecer e combinar os sabores. Sirva em seguida.

Macarrão integral com molho de amêndoas e brócolis (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Macarrão integral com molho de amêndoas e brócolis

Ingredientes

250 g de macarrão integral tipo rigatoni

Floretes de 1 brócolis

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Molho de amêndoas

1/2 xícara de chá de amêndoas cruas e sem sal

cruas e sem sal 1 xícara de chá de água quente (para hidratar as amêndoas)

1/2 xícara de chá de água (para o molho)

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de suco de limão

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em fogo médio, em uma panela com água fervente e um pouco de sal, cozinhe os floretes de brócolis por 3-4 minutos, até ficarem macios, mas ainda crocantes. Escorra e reserve.

Molho de amêndoas

Coloque as amêndoas de molho por 30 minutos em água quente. No liquidificador, adicione as amêndoas, 1/2 xícara de chá de água, o azeite de oliva, o suco de limão e o alho. Bata bem até obter uma textura cremosa e homogênea.

Finalização

Aqueça o azeite de oliva em uma frigideira grande em fogo médio. Refogue o alho picado até dourar levemente. Adicione os floretes de brócolis e refogue por 2-3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o macarrão cozido à frigideira com o brócolis e misture bem. Regue com o molho de amêndoas e mexa até que todo o macarrão esteja coberto. Sirva em seguida.

Sopa de lentilha vermelha com especiarias

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha vermelha seca

vermelha seca 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura cortada em cubos pequenos

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1/2 colher de chá de páprica doce

1 pitada de pimenta-caiena

4 xícaras de chá de caldo de legumes

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho, o gengibre e a cenoura, e refogue por mais 2 minutos. Acrescente o cominho, a cúrcuma, a páprica e a pimenta-caiena. Misture bem e cozinhe por 1 minuto.

Adicione a lentilha vermelha, o caldo de legumes e uma pitada de sal. Mexa bem, aumente o fogo e deixe a sopa ferver. Reduza o fogo para médio-baixo e cozinhe por 20-25 minutos, mexendo ocasionalmente, até que a lentilha fique macia e a sopa espessa. Adicione o suco de limão e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.