Catedral de Curitiba realiza primeira visita guiada de 2025 neste sábado

No próximo sábado (25) acontece a primeira edição de 2025 da Visita Guiada à Catedral Basílica de Curitiba, no Centro da capital paranaense. Iniciada em agosto de 2016, a atividade tem o objetivo de mostrar os aspectos históricos e artísticos do principal templo católico de Curitiba e da instituição mais antiga da cidade.

Durante a visita os participantes conhecem os antecedentes da Paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, criada em 1668, e um pouco da história da cidade. No passeio também são apresentados os espaços que compõe o templo, com observação dos vitrais, esculturas, mobiliário e pintura.

Quem recebe os visitantes e conta a história da Catedral é o mediador Gabriel Forgati. Bacharel e Mestre em História pela Universidade Federal do Paraná, ele enfatiza que a visita guiada não é estritamente religiosa e nem voltada somente ao público cristão católico. De acordo com ele, é um roteiro que privilegia a história e as artes.

Inscrições para visita guiada na Catedral de Curitiba

As visitas são mensais e gratuitas. Elas acontecem em algum sábado do mês. Geralmente, no terceiro. No entanto, as datas são sempre divulgadas na semana que antecede a visita, pelas redes sociais da Catedral Basílica. O passeio inicia às 9 horas e dura cerca de 2h45.

As inscrições abrem nas quartas-feiras, a partir das 12 horas. Elas podem ser feitas pelo site da Catedral.

Calendário das visitas guiadas na Catedral

As próximas edições de 2025 estão previstas para as seguintes datas:

15 de fevereiro

15 de março

26 de abril

24 de maio

7 de junho

19 de julho

16 de agosto

20 de setembro

18 de outubro

8 de novembro

13 de dezembro

Catedral Basílica de Curitiba tem guia de visitação

Em 2023, as Visitas Guiadas à Catedral Basílica de Curitiba ganharam uma publicação complementar. O livro “Catedral Basílica de Curitiba: guia de visitação”, do historiador Gabriel Forgati, reúne parte da trajetória histórica dos mais de 350 anos da instituição mais antiga de Curitiba.

Os capítulos explicam os espaços, vitrais, esculturas, mobiliário e pinturas. Realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultural da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba, o Guia de Visitação buscar democratizar o acesso a uma pesquisa de dez anos sobre uma das construções mais conhecidas da capital paranaense.