A temperatura caiu e o domingo (30) promete ser de frio no Paraná, incluindo Curitiba e região, que devem ficar com os termômetros quase ‘zerados’. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a mínima prevista para a capital paranaense é de 2ºC e a máxima de apenas 14ºC no último dia de junho.

“O domingo será influenciado pela massa de ar frio e seco que avança por todas as regiões paranaenses. A madrugada e o amanhecer seguem bastante gelados em todo o Paraná”, informa a previsão do tempo.

Ao longo da tarde de domingo, a previsão indica que o sol vai predominar. Entretanto, o Simepar reforça que a temperatura não deve subir muito.

Vai gear no Paraná?

A previsão do Simepar também prevê possibilidade de geadas no Paraná durante o amanhecer. Em regiões mais ao sul, como Palmas e União da Vitória, a intensidade prevista é forte. Já em Curitiba, a intensidade é mais fraca.

“Na região sul as temperaturas podem ficar negativas, com formação de geadas na maioria das regiões da ‘metade sul’ do estado”, prevê Simepar.

Alertas de onda de frio e declínio de temperatura

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos que atingem Curitiba neste domingo (30): onda de frio e declínio de temperatura.

O aviso para onda de frio é válido até às 8h da próxima segunda-feira (1º). Segundo o Inmet, neste período as temperaturas devem ficar 5ºC abaixo da média. Além de Curitiba e região metropolitana, também devem ser afetadas as regiões Centro Oeste, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Centro-Sul e Centro Oriental do Paraná, e parte do estado de Santa Catarina.

Já o alerta de declínio de temperatura vai até a manhã deste domingo (30) e chama a atenção da população para a queda de temperatura entre 3ºC e 5ºC. O aviso é válido para Curitiba e região metropolitana, Norte Pioneiro, Centro Oeste, Noroeste, Norte Central, Oeste, Centro Oriental, Centro-Sul e Sudeste Paranaense, além de cidades de Mato Grosso e São Paulo.

