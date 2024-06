O fim de semana promete ser gelado, com temperatura mínima perto de 0ºC em Curitiba! Alertas de onda de frio e de queda de temperaturas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Amarelos e de grau de severidade classificado como “perigo potencial”, os alertas são válidos para a capital paranaense e mais cidades, do Paraná e estados vizinhos.

O aviso para onda de frio é válido das 18h desta sexta-feira (28) até às 8h da próxima segunda-feira (1º). Segundo o Inmet, neste período as temperaturas devem ficar 5ºC abaixo da média. Além de Curitiba e região metropolitana, também devem ser afetadas as regiões Centro Oeste, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Centro-Sul e Centro Oriental do Paraná, e parte do estado de Santa Catarina.

Já o alerta de declínio de temperatura, que tem início no sábado (29) às 0h01 e vai até a manhã de domingo (30), chama a atenção da população para a queda de temperatura entre 3ºC e 5ºC. O aviso é válido para Curitiba e região metropolitana, Norte Pioneiro, Centro Oeste, Noroeste, Norte Central, Oeste, Centro Oriental, Centro-Sul e Sudeste Paranaense, além de cidades de Mato Grosso e São Paulo.

Mínimas de 3ºC em Curitiba

Curitiba deve ter tempo parcialmente nublado com chances de pancadas de chuvas no sábado, com temperatura mínima de 7ºC e máxima de 16ºC, de acordo com o Simepar. Já no domingo, o dia deve ser gelado e de muitas nuvens, com máxima de 14ºC e mínima de apenas 3ºC.

“No sábado, a instabilidade avança por todo Paraná, em função do avanço da frente fria na altura do Sul do Brasil. Possibilidade de tempestades é bem baixa, ou seja, no geral teremos apenas registros de chuvas. A partir da tarde, com a chegada de uma massa de ar frio, as temperaturas apresentam um declínio acentuado, principalmente na “metade sul” do estado. Teremos uma noite com muito frio em boa parte das regiões paranaenses”, informa o Simepar.

