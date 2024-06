Nos dias 6 e 7 de julho acontecerá a 2ª edição do Rock Beer, evento que deixará movimentado o primeiro fim de semana do mês em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semde), em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Pinhais (Acipi), o evento fará uma alusão ao Dia do Rock, celebrado no dia 13 de julho, e acontecerá a partir das 12 horas.

Uma das novidades da 2ª edição é o local. O Espaço Boulevard, a nova fase do Parque das Águas, receberá os amantes do rock e os apreciadores de uma boa cerveja artesanal, proporcionada pelas cervejarias da Rota da Cerveja Artesanal, além de um espaço kids e farta gastronomia.

Quem for ao Rock Beer também poderá levar doações para a Campanha do Agasalho, que possui locais específicos destinados à coleta no município.

Programação do Rock Beer em Pinhais

Rock Beer. Foto: Divulgação/Prefeitura de Pinhais

Sábado (06)

Abertura: Dj Darlanzzinho

Dj Darlanzzinho 12h30: Saya Justa – Mamonas Assassinas Cover

Saya Justa – Mamonas Assassinas Cover 15h: Lady Zappelin – Led Zcover

Lady Zappelin – Led Zcover 17h30: Black Bandana – Red Hot Cover

Black Bandana – Red Hot Cover 20h: Youngs – AC/DC Cover

Domingo (07)

Abertura: Dj Darlanzzinho

Dj Darlanzzinho 12h30: Woodland

Woodland 15h: Fábio Oliveira e Banda

Fábio Oliveira e Banda 17h30: Geração Coca-cola

Geração Coca-cola 20h: Punkake

Serviço

2º Rock Beer

Atividade gratuita

Datas: 6 e 7 de julho, a partir das 12h

Local: Espaço Boulevard, no Parque das Águas – Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, esquina com a Estrada Ecológica

