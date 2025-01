Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Aquário, regido por Urano, é um signo conhecido por sua originalidade e mente voltada para o futuro, o que também reflete em sua abordagem ao amor. Os aquarianos valorizam a liberdade e buscam relacionamentos que permitam espaço para sua individualidade e crescimento pessoal.

Segundo a astróloga Thais Mariano, pessoas de Aquário possuem certa dificuldade para expressar o que sentem. “Farão isso a seu próprio modo e tempo. Com a grande necessidade de liberdade que possuem, também têm dificuldade de estabelecer um relacionamento”, conta.

A astróloga explica que não é fácil para quem é de Aquário encontrar alguém que entenda a sua necessidade de se sentir livre e que o admire como ele deseja. Além disso, pode ser difícil para o parceiro lidar com a sinceridade e a racionalidade de Aquário.

“Com sua grande necessidade de inovação, pode ter dificuldade em manter relacionamentos mais longos, a não ser que ambos sejam aventureiros e construam uma rotina mais livre. Porém, quando se sente respeitado em sua individualidade e em suas excentricidades, consegue se abrir e se envolver mais profundamente na relação”, explica Thaís Mariano.

A seguir, veja a combinação amorosa de Aquário com os 12 signos do zodíaco!

Aquário e Áries

O aquariano traz para a relação o senso do coletivo, e o ariano, o senso de individualidade (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Dois signos que buscam independência e podem viver uma relação mais livre e com menos preocupação com o futuro. Outra questão em comum é a impaciência, mas neste caso pode funcionar bem. Isso porque Áries tende a agir de forma precipitada, enquanto Aquário apresenta um comportamento mais abrupto. Pode existir uma troca interessante, pois o aquariano traz o senso do coletivo, e o ariano, o senso de individualidade.

Aquário e Touro

A relação de Aquário e Touro exige muito diálogo e flexibilidade para funcionar bem (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

São dois signos fixos que só convergem no excesso de teimosia (e ambos dizem que não são teimosos). Possuem fortes convicções, que, se estiverem alinhadas, podem favorecer a relação. Caso contrário, dificilmente conseguirão se entender. Além disso, enquanto Touro é caseiro, conservador e não gosta de mudanças, Aquário é inovador e avesso à rotina. É uma relação que exige muito diálogo e flexibilidade para funcionar bem.

Aquário e Gêmeos

A combinação de Aquário e Gêmeos é interessante e pautada na busca por novidades (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Ambos são signos de Ar. Essa pode ser uma combinação interessante e pautada na busca por novidades, viagens e longas conversas. Gêmeos é curioso e está sempre aberto ao aprendizado, já Aquário tende a gostar muito de falar sobre seus ideais. Essa pode ser uma troca com benefícios aos dois. Além disso, ambos gostam e respeitam a liberdade. No entanto, sair da superficialidade pode ser um desafio.

Aquário e Câncer

Devido às diferenças de personalidade, a relação entre aquarianos e cancerianos raramente dá certo (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

São muito diferentes. Essa é uma relação que raramente dá certo, a não ser que outros pontos do Mapa Astral de cada um sejam amenizados. Afinal, os dois signos possuem personalidades muito diferentes. Câncer é sensível, acolhedor, conservador e tradicional, já Aquário é excêntrico, original, inovador e pronto para quebrar padrões. Enquanto o canceriano busca segurança, o aquariano se mostra imprevisível. Será necessário muito diálogo para conseguirem se entender.

Aquário e Leão

Se conseguirem encontrar o equilíbrio na relação, Aquário e Leão poderão crescer muito juntos (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

São signos opostos complementares e, por isso, por mais divergentes que pareçam, possuem mais em comum do que imaginam. Desse modo, aprendem muito na convivência. Ambos são generosos e inteligentes, mas também teimosos, e podem ser arrogantes em algumas situações. Aquário gosta de estar e trabalhar com grupos, enquanto Leão é líder nato. Se conseguirem encontrar o equilíbrio na relação, poderão crescer muito juntos.

Aquário e Virgem

A combinação de Aquário e Virgem pode fluir bem no aspecto intelectual, rendendo boas conversas (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Essa combinação entre Terra e Ar pode fluir bem no aspecto intelectual, rendendo boas conversas. Porém, Aquário é adepto ao caos e a grandes mudanças, enquanto Virgem está sempre em busca de consertar e organizar. Se essas diferenças forem bem trabalhadas, poderão crescer muito juntos. O aquariano auxiliará o virginiano a ser mais criativo, já este ajudará Aquário a trazer mais ordem ao caos.

Aquário e Libra

Seja para o amor ou amizade, a relação entre Aquário e Libra funciona muito bem (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

São dois signos de Ar muito mentais, comunicativos, curiosos e inteligentes. Podem estudar e ter grandes aprendizados juntos. Contudo, o libriano é muito ligado aos relacionamentos afetivos e está sempre em busca de carinho, enquanto o aquariano é ligado a parcerias grupais e tem o olhar voltado para os problemas sociais. Por isso, funcionam bem para relacionamentos de amizade.

Aquário e Escorpião

Aquário e Escorpião são dois signos enigmáticos; por isso, a combinação entre eles pode funcionar ou não (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

São dois signos enigmáticos e imprevisíveis. Dessa forma, podem funcionar ou não. O aquariano é mais sociável, racional e inovador, enquanto o escorpiano é mais retraído, misterioso e intensamente emotivo. No caso, essas diferenças podem se tornar um grande desafio para a relação. Para projetos profissionais, a conexão tende a fluir muito bem, já que Aquário traz ideias inovadoras, e Escorpião traz a determinação necessária.

Aquário e Sagitário

Pode haver uma grande atração entre Aquário e Sagitário, porém a tendência é que ela esfrie (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Os dois possuem grande interesse pelo desenvolvimento do intelecto, cultuam a liberdade, a independência e gostam da vida cultural. Pode haver grande atração no início, mas a tendência é que a relação esfrie, pois esses nativos têm dificuldade de se aprofundar. Apesar disso, esse encontro costuma ser proveitoso para ambos. É importante que procurem manter a calma no diálogo, pois os dois são explosivos.

Aquário e Capricórnio

Para a relação dar certo, aquarianos e capricornianos devem estimular seus pontos em comum e aprender um com o outro (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Determinados e inteligentes, racionais e preocupados com o futuro, essas são as características convergentes destes dois signos. Entretanto, ambos são bem diferentes em outros pontos. Capricórnio valoriza e respeita a hierarquia, já Aquário gosta de quebrar as regras. Apesar disso, se estimularem os aspectos que os unem e estiverem dispostos a aprender um com o outro, poderão encontrar um caminho em comum.

Aquário e Aquário

Aquário e Aquário podem se sentir confortáveis na companhia um do outro (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Excêntrico, é comum que o aquariano se sinta bem confortável na companhia do nativo do mesmo signo. Entretanto, se há divergência de pensamento, podem acontecer longos desentendimentos. Juntos, podem participar de importantes causas sociais, contribuir com mudanças significativas e evoluir intelectualmente. Também podem se sentir acolhidos ao compartilharem o sentimento de inadequação comum ao signo de Aquário.

Aquário e Peixes

Aquário e Peixes podem ter grande compatibilidade e atração devido à visão solidária e humanitária que compartilham (Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock)

Pode ocorrer uma grande compatibilidade e atração devido à visão solidária e humanitária que compartilham. Esse casal, inclusive, pode fazer novas descobertas, se desenvolver e crescer muito espiritualmente. Porém, depois de um tempo, a frieza do aquariano pode incomodar o sensível pisciano e vice-versa, tornando a relação mais desafiadora. Será necessário amadurecimento para conseguirem se entender.