Homens ficam soterrados em escavação na Grande Curitiba

Um soterramento mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (22) em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Dois homens ficaram presos após serem soterrados durante uma escavação na Rua Florindo Trevisan, no bairro Colônia Farias.

As vítimas, ambas do sexo masculino, estavam escavando um buraco quando foram surpreendidas pelo desmoronamento de terra, ficando presas a aproximadamente 2 metros de profundidade.

Ao chegar ao local, os bombeiros se depararam com uma situação delicada: as duas vítimas estavam soterradas até a altura do quadril, com os membros inferiores completamente presos.

Para conter o terreno instável e evitar novos deslizamentos, os bombeiros improvisaram escoras com tapumes e vigas de madeira.

Após conseguir acesso ao espaço confinado, a equipe montou um sistema de içamento para retirar as vítimas em segurança. A operação contou com recursos especializados, incluindo o Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR) e a Auto Busca e Salvamento (ABS) do 1º e 7º Grupamento de Bombeiros.

Uma ambulância médica também foi acionada para prestar os primeiros socorros assim que as vítimas fossem liberadas. O estado de saúde dos homens resgatados ainda não foi divulgado oficialmente.