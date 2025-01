Ford Transit recebe selo Platinum de segurança na Europa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A nova Ford Transit, que chega em breve ao Brasil, recebeu mais um reconhecimento de peso na Europa: o selo Platinum, classificação máxima de segurança do Euro NCAP. A van foi testada com base nos protocolos atualizados e mais rigorosos da entidade independente de segurança veicular no mercado europeu.

A Transit já figurava entre os modelos com melhor performance desde que o Euro NCAP introduziu seu novo programa de testes de vans em 2020, conquistando o prêmio Gold. Agora, entre outras novidades, ela passou a adicionar mais equipamentos de assistência ao motorista de série que elevaram a sua classificação.

Equipada com tecnologias que podem evitar ou mitigar os efeitos de colisões, a Transit obteve uma pontuação total de 95% nas seis categorias avaliadas. Esse resultado inclui nota máxima em monitoramento de segurança do passageiro e sistema de manutenção na faixa.

“Parabenizamos a Ford por produzir uma van altamente segura, ideal para empreendedores e frotistas. Este veículo combina o estado da arte em sistemas de segurança que contribuem para proteger tanto os motoristas quanto os lucros da empresa”, diz Matthew Avery, diretor de Desenvolvimento Estratégico do Euro NCAP. (Foto: Ford/Divulgação).