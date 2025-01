Porsche abre pré-vendas do novo 911 GT3 no Brasil

A partir dessa quarta-feira (22/01), o novo Porsche 911 GT3 já pode ser encomendado por clientes brasileiros em todos os Porsche Centers do país. O modelo será oferecido em duas versões: 911 GT3 e 911 GT3 com pacote Touring, ambas com preço público de R$ 1.467.000. As entregas das primeiras unidades são esperadas para o segundo semestre de 2025.

Desde sua introdução em 1999, o 911 GT3 tem oferecido a combinação definitiva de genes de corrida e praticidade para o dia a dia. Para comemorar seu 25º aniversário, o novo modelo está sendo simultaneamente em duas versões pela primeira vez: como um carro esportivo voltado para a pista com uma asa traseira e como uma versão mais discreta com o pacote Touring.

O coração de ambos os modelos é o motor boxer aspirado de 4,0 litros com 375 kW (510 cv) e 450 Nm. Entre as novidades está o pacote Weissach, disponível pela primeira vez no 911 GT3, oferecendo ainda mais desempenho para o uso em pista. Além disso, o carro esportivo traz mais equipamentos de série e outras opções que aumentam ainda mais sua esportividade e possibilidades de personalização.

911 GT3 com design moderno

Os novos modelos 911 GT3 apresentam um design aprimorado na parte dianteira e traseira, bem como aerodinâmica adaptada. Em ambas as versões, o difusor frontal retrabalhado, a forma refinada do lábio do spoiler e as aletas modificadas no assoalho aumentam a pressão aerodinâmica e otimizam o fluxo de ar. Os faróis de LED Matrix redesenhados, disponíveis no 911 GT3 com um anel de destaque branco opcional, combinam todas as funções de iluminação do 911 e eliminam a necessidade de luzes adicionais no para-choque dianteiro. Isso permite uma área de entrada de ar ampliada e um visual claramente estruturado. Na parte traseira, o difusor, as entradas de ar e a tampa traseira foram redesenhados. A asa traseira do 911 GT3 tem novas lâminas laterais anguladas.

A suspensão traz soluções empregadas pela primeira vez no Porsche 911 GT3 RS (992). O 911 GT3 também oferece agora braços de suspensão aerodinamicamente desenvolvidos com perfil de gota d’água no eixo dianteiro de duplo braço. Eles aumentam a pressão aerodinâmica no arco da roda em altas velocidades e melhoram o resfriamento dos freios. Para garantir que o equilíbrio da força descendente entre os eixos dianteiro e traseiro seja mantido, mesmo ao frear em altas velocidades, os engenheiros reduziram o movimento de inclinação da carroceria (antidive). No novo 911 GT3, o pivô esférico do braço de arrasto inferior foi posicionado mais baixo no eixo dianteiro para facilitar isso.

O 911 GT3 vem de série com pneus esportivos 255/35 ZR 20 (dianteiro) e 315/30 ZR 21 (traseiro), com melhor aderência em piso molhado; opcionalmente, estão disponíveis pneus de pista aprovados para uso em vias públicas.

Pacote Touring disponível desde o lançamento e ainda mais personalizável

Com a mudança de modelo, a Porsche está definindo as variantes do 911 GT3 de forma ainda mais clara. Pela primeira vez, o popular pacote Touring estará disponível logo no lançamento. A designação “Pacote Touring” remonta a uma variante de equipamento do 911 Carrera RS 2.7 de 1973. Ele faz parte do programa GT3 desde 2017. É ainda mais distinto no novo 911 GT3, como refletido no logotipo “911 GT3 Touring” na grade da tampa traseira. O 911 GT3 com pacote Touring dispensa a asa fixa, preservando assim a linha elegante e atemporal do 911. Um spoiler traseiro retrátil com uma borda de corte, a famosa aba Gurney, e novos apêndices proporcionam equilíbrio aerodinâmico.

O interior oferece um acabamento em couro de alta qualidade e um ambiente esportivo clássico. Pela primeira vez, a opção de banco traseiro está disponível como opção para o 911 GT3 com pacote Touring, aumentando sua usabilidade.

O ajuste da sua pensão difere-se do 911 GT3, privilegiando o uso em vias públicas. Isso permite que o carro esportivo proporcione máximo prazer de condução em estradas sinuosas. “Particularmente em estradas sinuosas, você pode sentir claramente que a direção está ainda melhor ajustada do que a do seu antecessor”, diz Walter Röhrl, embaixador da marca Porsche. “Ela transmite ainda mais confiança no carro porque responde de forma mais calma a partir da posição central, sem perder sua característica direta”.

Relação de marchas 8% mais curta

O motor aspirado de 4,0 litros do novo 911 GT3 foi projetado para atender às normas de emissões atuais, significativamente mais rigorosas, e equipado com dois filtros de partículas e quatro catalisadores. Mesmo com esse sistema de controle de emissões, o esportivo continua entregando um som cativante. A potência do motor boxer de seis cilindros foi mantida por meio de uma série de medidas de otimização. As cabeças dos cilindros foram revisadas, e os eixos de comando mais afiados do 911 GT3 RS proporcionam um desempenho ainda mais dinâmico na faixa superior de rotação do motor. Além disso, válvulas de aceleração individuais otimizadas e resfriadores de óleo otimizados são usados.

O motor boxer continua a entregar 375 kW (510 cv). Isso significa que cada quilowatt do motor naturalmente aspirado só precisa mover 3,8 quilos (2,8 kg/cv) na configuração de veículo mais leve. Além disso, tanto a transmissão de dupla embreagem de 7 marchas (PDK) quanto a transmissão manual GT de 6 marchas possuem uma relação final de transmissão 8% mais curta em comparação com o modelo anterior. Ambas as opções de câmbio estão disponíveis para o 911 GT3 e para o 911 GT3 com pacote Touring. O novo 911 GT3 acelera de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos com PDK e atinge uma velocidade máxima de 311 km/h (câmbio manual: 3,9 s; 313 km/h).

“Na pista, o novo 911 GT3 está ainda mais preciso, pois permanece mais estável e lida melhor com solavancos e ao passar por zebras graças à otimização do amortecimento”, diz Jörg Bergmeister, embaixador da marca. “O sistema anti-dive reduz perceptivelmente o movimento de inclinação ao frear. Como resultado, o equilíbrio do carro permanece significativamente mais consistente em todas as condições”.

Assento esportivo tipo concha leve e inovador

Para o novo 911 GT3, um novo assento esportivo leve com encosto rebatível e concha do assento feita de CFRP (plástico reforçado com fibra de carbono) está disponível como opção. O assento é equipado com um airbag de tórax integrado, ajuste elétrico de altura e ajuste longitudinal manual; um aquecedor de assento de três estágios está disponível como opção. Parte do acolchoamento do encosto de cabeça pode ser removida, o que melhora a ergonomia para a maioria dos motoristas ao usar um capacete em circuitos. A função de rebatimento do encosto, que é ativada por meio de uma alça, permite o acesso ao sistema de banco traseiro opcional oferecido pela primeira vez no 911 GT3 com pacote Touring. Como alternativa, é possível encomendar os assentos esportivos adaptativos Plus com ajuste elétrico em 18 direções.

O cockpit padrão preto de dois lugares no novo 911 GT3 é baseado no design dos modelos 911 atuais. Ao contrário dos modelos Carrera, no entanto, o 911 GT3 não é ligado por um botão, mas ainda possui um interruptor de ignição rotativo. Uma gaiola de proteção contra capotamento opcional demonstra a proximidade com o automobilismo. O painel de instrumentos digital no centro apoia o motorista com um display e conceito de controle claramente estruturados. Graças ao esquema de cores contrastantes, o conta-giros e o cronômetro podem ser lidos rapidamente. O modo de exibição “Track Screen” reduz as exibições digitais à esquerda e à direita do tacômetro para dados-chave sobre pneus, óleo, água e combustível e indica o momento ideal para troca de marchas ao motorista por meio de uma luz de troca. Se desejado, o display do tacômetro pode ser rotacionado para que a rotação de corte de 9.000 rpm fique na marca de 12 horas.

Pacotes individuais para o 911 GT3 e 911 GT3 Touring

A Porsche oferece vários pacotes de equipamentos para o novo 911 GT3. Com o pacote Weissach disponível pela primeira vez, o 911 GT3 torna-se ainda mais preparado para uso em circuitos. A barra estabilizadora, os braços de acoplamento e o painel de cisalhamento no eixo traseiro são feitos de CFRP, assim como o teto, as placas laterais da asa traseira, a concha superior do espelho exterior, o triângulo do espelho e as lâminas de ar na área frontal. Estofamentos adicionais de couro e Race-Tex aprimoram o visual do interior. Pela primeira vez, a parte superior do painel do 911 GT3 é coberta com o material antirreflexo Race-Tex. As alças das portas de CFRP e redes de armazenamento otimizam os painéis das portas para um design leve. Uma gaiola de fibra de carbono e rodas leves forjadas de magnésio estão disponíveis como opções.

Para o 911 GT3 com pacote Touring, a Porsche oferece o pacote leve. Aqui, o teto pintado na cor exterior, assim como a barra estabilizadora, os braços de acoplamento e o painel de cisalhamento no eixo traseiro, são feitos de CFRP. As rodas leves forjadas de magnésio e os painéis das portas leves também fazem parte do pacote. Em conjunto com a caixa de câmbio esportiva GT de 6 marchas padrão, é utilizada a alavanca de câmbio encurtada do 911 S/T. Na frente da alavanca de câmbio, uma placa com a inscrição “Leichtbau” indica a presença do pacote.

Para o 911 GT3 com asa traseira, o pacote Clubsport para uso em pista está disponível sem custo adicional. Ele inclui uma gaiola de aço aparafusada na parte traseira, um cinto de 6 pontos para o motorista e um extintor de incêndio de acionamento manual. Os assentos esportivos leves opcionais são um pré-requisito para a inclusão do pacote leve.

“O novo 911 GT3 se tornou ainda mais emocionante e individual. Nós nos aprofundamos em uma riqueza de detalhes e demos a ele muitos recursos que nossos clientes queriam. Isso permite que o GT3 seja adaptado ainda mais especificamente ao propósito ou às preferências do motorista”, diz Andreas Preuninger, chefe da linha GT. (Fotos: Porsche/Divulgação).