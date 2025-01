Pré-carnaval: bloquinhos agitam Curitiba neste fim de semana

A agenda do pré-carnaval de Curitiba deste fim de semana está lotada. A folia dos bloquinhos acontece semanalmente às sextas, sábados e domingos.

Na sexta-feira (24), a Carreta Sapapan e Bi Bi e o Siribloco movimentam a capital paranaense a partir das 19h. O primeiro vai se concentrar na Rua São Francisco – 50 e o segundo em frente ao Conservatório de MPB.

No sábado (25), os blocos começam mais cedo. Às 10h, o Bloco dos Blocos se reúne na Praça de Bolso do Ciclista. Depois do almoço é a vez do Ela Pode, Ela Vai agitar as ruínas São Francisco, às 14h, no Cavalo Babão.

No final da tarde, às 17h, Segura o Curitiba + Maracatu Baque Mulher se concentra no Janaíno Bar. Uma hora depois, às 18h, é a vez do BB Cachorras se reunir na Avenida Jaime Reis – 396.

No domingo (26), a festa do Siribloquinho começa cedo, às 10h, na Praça 29 de Março. Três horas depois, às 13h, Maracatu Aroeira agita o Rebouças (Rua Baltazar Carrasco dos Reis – 381). No mesmo local, mas às 14h, é a vez do bloco Afro Pretinhosidade se apresentar.

Também às 14h, Garibaldis e Sacis vão até o Tatuquara (Rua Professor Bernardo Guimarães – 412) levar o pré-carnaval de Curitiba. Quem encerra a folia, uma hora depois, às 15h, na Boca Maldita, é o bloco Saí do Armário e Me Dei Bem.