Com os produtos da panificadora Jacomar você tem variedade e qualidade excepcional todos os dias

Não há dúvidas de que o pão é uma preferência nacional. Afinal, 76% dos brasileiros consomem este alimento diariamente no café da manhã.

Por isso, vale a pena conhecer os produtos da panificadora Jacomar, que se destaca pelo tradicional pão francês, mas também pela ampla variedade de produtos frescos oferecidos e, mais do que isso, por sua qualidade superior. São pães artesanais e uma seleção diversificada de bolos, tortas, salgados e itens de confeitaria feitos todos os dias para satisfazer as preferências de cada cliente. Afinal, ninguém merece comer produtos que não tenham sabor e textura excepcionais, não é verdade?

A panificadora Jacomar é ideal para o seu dia-a-dia

O Jacomar utiliza apenas as melhores matérias-primas disponíveis para oferecer produtos panificados, bem como bolos, tortas, salgados e itens de confeitaria sempre frescos e de qualidade. A dedicação de uma equipe especializada, formada por profissionais periodicamente treinados que acompanham cada etapa, desde a escolha dos ingredientes até a embalagem, garante o sabor e a consistência superiores que são características das lojas da rede.

Com rigorosos padrões de qualidade implementados em processos de produção e manuseio, todos os produtos da panificadora Jacomar são mantidos bem conservados até chegarem aos carrinhos e mesas de seus clientes. Uma equipe formada por coordenadores e nutricionistas supervisionam cada etapa de manipulação e produção de alimentos das lojas da empresa, assegurando que todas as normas sanitárias e de segurança alimentar sejam estritamente seguidas.

Esses cuidados garantem a excelência de cada produto vendido, e também reforça o compromisso do Jacomar com a plena satisfação e manutenção da confiança por parte de seus consumidores.

Além do foco na qualidade dos produtos, os treinamentos de encarregados e colaboradores também promovem alto padrão de atendimento, assim como a conscientização dos profissionais a respeito da importância de proporcionar sempre uma experiência culinária excepcional, em que cada item representa a dedicação da rede à excelência.

Pães, bolos e tortas

Quem dispensa um pãozinho francês tradicional? Além dele, no Jacomar você também encontra o versátil pão de água e pães de queijo, que ganham os corações dos clientes.

Para o café da tarde, os clientes também encontram clássicos como bolos de chocolate, de laranja e de cenoura, famoso por sua textura úmida e sabor reconfortante. Estes produtos são preparados para oferecer uma experiência satisfatória a cada nova visita ao Jacomar.

Bolos de nata

Quando se trata de bolos, então, os clientes também não ficam na vontade.

Dentre as inúmeras opções, destacam-se os bolos artesanais de nata com morango, conhecidos pela combinação equilibrada de cremosidade e frescor das frutas, e o bolo de nata com frutas, que oferece uma variedade de sabores sazonais, que complementam as ofertas mais corriqueiras. Essa abordagem mantém a panificadora Jacomar na vanguarda da preferência dos consumidores. Os bolos de nata são armazenados em espaços com refrigeração especial, em mais uma prova dos cuidados da rede com seus produtos.

Higiene e controle de qualidade

Com rigorosos controles de produção para monitorar e evitar excessos, cada lote de produtos da panificadora Jacomar é preparado sob demanda, garantindo seu frescor. Cada ingrediente é selecionado com cuidado, e suas proporções nas receitas são definidas por uma equipe que garante a consistência e a qualidade em todos os processos.

As regras de higiene e segurança alimentar também são fundamentais nas lojas da rede. Com a execução de meticulosas limpezas diárias de maquinários e equipamentos e atendimento às regulamentações, da legislação e da ANVISA, no Jacomar todos os requisitos de manipulação, armazenamento e preparo de alimentos são cumpridos.

Além disso, as lojas Jacomar recebem regularmente nutricionistas que usam o sistema MOKI para avaliar e pontuar quesitos relacionados à higiene e segurança alimentar, o que também é uma forma de identificar áreas em que há melhorias possíveis em prol da uniformidade de procedimentos e qualidade de produtos.

São práticas como essas que garantem a confiança dos clientes do Jacomar na hora de escolher produtos frescos para suas refeições, dia após dia.

Atendimento personalizado também faz diferença

Mas nem só de excelentes produtos consiste o setor de panificação do Jacomar. Além disso, nas lojas da rede o atendimento no balcão é personalizado, ainda mais devido à familiaridade que os colaboradores têm com os clientes. Os atendentes são treinados para criar conexões genuínas com as pessoas, entendendo as necessidades individuais de todos e fazendo o máximo para satisfazê-las.

Isso é reforçado pela ação de encarregados e gerentes, que apoiam as equipes para aprimorar os serviços de forma constante por meio de reuniões periódicas que reforçam a importância de oferecer um atendimento eficiente e acolhedor, em linha com os valores fundamentais do Jacomar, de ser uma empresa familiar e ligada aos bairros em que está inserida.

Panificadora Jacomar é garantia de qualidade na sua mesa

Ao atender as preferências e demandas dos clientes em relação aos seus produtos, o Jacomar forma conexões genuínas, mantendo os produtos campeões de venda à disposição com a mesma dedicação com que novos produtos são desenvolvidos, oferecendo surpresas mais que agradáveis aos paladares dos clientes.

É ao adaptar-se às vontades de seus clientes que o Jacomar se destaca em seu setor de panificação. Com uma política de portas abertas e ouvidos atentos, as lojas da rede acatam os feedbacks das pessoas para desenvolver, cada vez mais, suas atividades e produtos, o que garante não só o cumprimento, mas também a superação das expectativas de quem passa pelas lojas do grupo. E é isso que aumenta, cada vez mais, a confiança das pessoas em relação ao setor de panificação e confeitaria do Jacomar, uma empresa que valoriza a excelência e a satisfação de seus clientes desde sua fundação, em 1966.

Se precisar de pães, bolos, tortas, salgados ou produtos de confeitaria para sua casa, já sabe: procure o Jacomar mais próximo de sua casa. São 20 unidades em Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Pinhais.

