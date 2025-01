Chuva forte deixa bairros de São José dos Pinhais embaixo d’água

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Várias ruas e espaços públicos de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, ficaram alagadas após as fortes chuvas que atingiram a região na tarde desta quarta-feira (22).

Segundo a prefeitura do município, o grande volume de água causou estragos em alguns espaços públicos e transtornos em vários bairros. Entre os locais afetados, uma sala do Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais e as Unidades de Pronto Atendimento Rui Barbosa e Afonso Pena.

O temporal foi tão forte que a partida entre São Joseense e Cascavel, pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense, precisou ser adiada.

As Unidades Básicas de Saúde Riacho Doce, Guatupê, Xingú e Cidade Jardim também apresentaram danos devido ao grande volume de chuva. Além disso, foram registradas três quedas de árvores na cidade.

Os bairros mais afetados incluem Independência, Cidade Jardim, Parque da Fonte, Iná, Modelo, Boneca do Iguaçu e São Marcos. Entre as vias mais impactadas estão a Rua Arapongas, Rua Teodoro Franco de Oliveira, Rua Almirante Alexandrino, Travessa Venezuela, Trincheira na Rua Constante Moro Sobrinho, Rua Cláudio Pereira da Cruz, Avenida Castro Alves, Rua Divonzir Luciano, Rua Paranaguá, Rua Maurilio da Cruz e Travessa Paraíba.

Segundo dados do Simepar, a precipitação acumulada foi de 14 milímetros e os ventos chegaram a 22 km/h.

Por meio de nota, a prefeitura informou que “em casos de emergência como esse, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones 0800 153 0800 ou 153”.