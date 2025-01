Carro perde o controle e gera série de atropelamentos em avenida de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um veículo colidiu contra um ponto de ônibus na Av. Comendador Franco, no bairro Uberaba, na tarde desta quarta-feira (22). O acidente, que aconteceu por volta das 16h30, deixou duas pessoas feridas. Uma delas ficou presa ao ponto e teve a perna arrancada com o impacto do veículo.

As duas vítimas foram socorridas rapidamente pelo Siate: um homem com ferimentos moderados e uma mulher, que teve a perna avulsionada, em estado grave. Elas foram encaminhas a hospitais da região.

O local do acidente rapidamente se tornou foco de uma operação de resgate de grande porte. O Corpo de Bombeiros mobilizou uma força-tarefa significativa para atender a ocorrência. Foram ao todo sete viaturas acionadas para o local.

A Av. Comendador Franco, uma das principais vias de acesso ao aeroporto e à região metropolitana, sofreu impactos no tráfego devido ao acidente. Motoristas que utilizam a via devem ficar atentos a possíveis desvios e lentidão.