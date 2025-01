Encontro “Fuscas por Aí” será domingo em São Roque-SP

Aberto a veículos antigos de todas as marcas, o encontro Fuscas por Aí vai agitar o Complexo Dream Car de São Roque neste domingo (26/01). Das 9 às 18 horas, cerca de 100 veículos estarão reunidos no estacionamento do empreendimento, com inscrições gratuitas e entrada franca para o público. Durante o sábado e o domingo, também ocorrerão apresentações de drift com entrada gratuita. Distante apenas 60 km da capital paulista, o maior polo de entretenimento dedicado a veículos antigos do Brasil também é composto por kartódromo, parque temático e mall com 23 lojas e restaurantes, atendendo com horário ampliado em janeiro.

A nova edição do Fuscas por Aí, encontro que leva o nome da plataforma no Instagram e YouTube, faz parte da programação especial de férias do Complexo Dream Car, contando ainda com mercado de pulgas (peças e acessórios antigos). Podem participar gratuitamente carros e também motos antigas de qualquer marca e modelo, desde que tenham sido fabricados há mais de 30 anos. Há duas formas: ir diretamente ao Complexo Dream Car de São Roque ou aderir ao comboio, que neste domingo sairá às 8 horas do Posto Graal localizado no km 29 da Rodovia Castelo Branco, em Barueri. Conforme o fundador da plataforma e organizador do evento, Rafael Marinari, os passeios em grupo garantem mais segurança aos participantes e também proporcionam muita integração. Quem desejar obter 50% de desconto no valor do estacionamento e na entrada do museu deve acessar previamente o link bit.ly/encontrocarrosantigos_dreamcar. Contatos com o Fuscas por Aí podem ser feitos pelo WhatsApp (11) 94229-7379.

Entrada para o museu com 50% de desconto

Os apaixonados que quiserem aproveitar para conferir o acervo do museu, composto por 165 veículos raros, contam com atrativos descontos. Para celebrar o seu primeiro ano de atividades, completados em 9 de dezembro de 2024, o complexo presenteia os visitantes com bônus de 50% no ingresso (valores a partir de R$ 49,90 válidos nas compras antecipadas pelo site).

Volta dos Sonhos: Ferrari, Porsche e Camaro

Outra atração do complexo é a Volta dos Sonhos, que permite locar Ferrari 360 Spider, Porsche 718 Boxster e Chevrolet Camaro. Quem for ao Complexo Dream Car (Estrada do Vinho, 7.901, bairro Canguera, São Roque) com seu veículo elétrico ainda dispõe de 4 carregadores. Informações adicionais: WhatsApp (11) 3090-9147 ou site www.dreamcarmuseu.com.br. (Fotos: Dream Car/Divulgação).

Encontro “Fuscas por Aí”. Encontro “Fuscas por Aí”. Veículos da Volta dos Sonhos. (Foto: Carolina Lopo/Divulgação).