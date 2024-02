Após 20 anos, Guaratuba receberá o Rally das Praias

Contando com diversas atrações para os turistas, Guaratuba é uma das cidades mais importantes do litoral paranaense. Em sua programação de verão, o município oferece esportes ao ar livre, shows e diversas atividades a beira mar. Em março de 2024, a cidade também contará com uma prova de rally.

O Rally das Praias teve sua primeira edição em 1982 e seguiu como uma das provas mais importantes do estado até sua última edição em 2000. Mais de 20 anos depois, retorna ao calendário do Campeonato Paranaense de Rally nos dias 1.º e 2 de março de 2024.

O parque de apoio, local onde as equipes montam suas estruturas, será realizado no Centro de Eventos de Guaratuba com entrada franca. Na sexta-feira (1.º/03) à noite, as equipes se apresentarão na Praça Coronel Alexandre da Silva Mafra e no sábado (02/03), pilotos e navegadores buscarão o melhor tempo na região de Riozinho e Descoberto. Como as estradas serão fechadas, o acesso do público deve ser feito uma hora antes da largada, podendo ser feito pela Rodovia Máximo Jamur (Garuva – Guaratuba), junto ao Recanto Manancial.

Programação:

Sexta-feira – 01 de março:

13h00 – Reconhecimento do percurso;

17h00 – Parque fechado de largada (Praça dos Namorados);

19h00 – Largada promocional (Praça Coronel Alexandre da Silva Mafra).

Sábado – 02 de março:

08h00 – Reconhecimento do percurso;

09h00 – Vistoria técnica dos carros;

12h30 – Saída do primeiro carro;

13h05 – SS1 – Riozinho 1;

13h30 – SS2 – Descoberto 1;

13h50 – SS3 – Morro Grande 1;

14h30 – Parque de Serviços;

16h15 – SS4 – Riozinho 2;

16h40 – SS5 – Descoberto 2;

17h00 – SS6 – Morro Grande 2;

18h30 – Premiação.

O Rally das Praias 2024 é uma realização do RPMC – Rallye & Pista Motor Clube, com apoio da Prefeitura Municipal de Guaratuba, Adetur e patrocínio da Total Storage Brasil. Mais informações no site www.rallyclube.com.br. (Fotos: Arquivo Bispo Neto).