Nó no trânsito!

A Rua Treze de Maio, no bairro São Francisco, centro histórico de Curitiba, amanheceu com um bloqueio total e uma grande força policial, nesta quinta-feira (27). Uma reintegração de posse motivou o deslocamento de uma dezena de policiais, além de viaturas da Polícia Militar e demais órgãos de segurança. O bloqueio afeta o trânsito em toda a região, já que a rua Treze de Maio é uma ligação importante neste bairro de Curitiba.

O coletivo de mulheres que vivia neste prédio aceitou a orientação os oficiais de justiça e deixou o prédio de forma pacífica. Os moradores eram seis homens e quatro mulheres. Ninguém foi preso no local nem saiu ferido.

Quatro oficiais de justiça foram no endereço nas primeiras horas da manhã para o cumprimento deste mandado de reintegração de posse. Por volta das 7h os oficiais deram um aviso às pessoas que estavam no empreendimento para que juntassem seus pertences e saíssem do imóvel que, segundo a Polícia Militar, pertence à Sociedade Paranaense de Pediatria. Pouco depois todos saíram de forma pacífica.

Assim que deixarem o prédio as pessoas que estavam ocupando o espaço foram para um ônibus da Polícia Militar para passar por um processo de qualificação, um processo de identificação de todos os envolvidos.

Equipes da FAS, da prefeitura de Curitiba, e do Conselho Tutelar estão no local para atendimento aos envolvidos.

Bloqueio no Trânsito

Motoristas que seguem pela Rua Martim Afonso, sentido Rua Treze de Maio, precisam desviar à esquerda na Rua João Manoel, pegar a Rua Paula Gomes, para então seguir o caminho pela Rua Trajano Reis, voltando assim para a Treze de Maio.

