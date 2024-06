Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (27)

ALCEU RIBAS DOS SANTOS JUNIOR, 46 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: SELMA APARECIDA DE SOUSA. Filiação: ALCEU RIBAS DOS SANTOS e LUIZA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 15:00h.

ALICE DE BRITO SOUZA DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: RUBENS DA SILVA. Filiação: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA e MARIA ALVES DE BRITO. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quinta-feira, 27 de junho de 2024.

ALIR DITTRICH, 103 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: THEODORO DITTRICH e ROZINA DITTRICH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 14:30h.

ANNA LIVIA RIBEIRO DA SILVA, 6 ano(s). Filiação: RAFAEL CRISTIAN DA SILVA e PRISCILLA THAMIRES RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 27 de junho de 2024.

ANTONIO NATAL SCHIRIGATTI, 86 ano(s). Profissão: DECORAÇÃO – DESIGN DE INTERIORES. Cônjuge: FLORA ALBERTINA LOBO SCHIRIGATTI. Filiação: JOAO BAPTISTA SCHIRIGATTI e ANTONIA DITZEL SCHIRIGATTI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 16:30h.

ANTONIO RICARDO DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO RICARDO DOS SANTOS e IZABEL DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 09:00h.

BRENO PARREIRA BORBA COELHO, 53 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: HONORIO DE BORBA COELHO e MARIA HELENA PARREIRA DE BORBA COELHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 11:00h.

CELIA REGINA ARAUJO MACHADO, 45 ano(s). Profissão: CAIXA. Filiação: HENRIQUE ARAUJO MACHADO e SOELI MARIA DO CARMO DE CRISTO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 27 de junho de 2024.

CESAR LUIZ PACHECO PALKOSKI, 58 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: BERNARDO PALKOSKI e SOPHIA SEMICEK PALKOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 15:30h.

DARCI JUSTINO DE ALMEIDA, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ARACI JUSTINO DE ALMEIDA. Filiação: JOSE JUSTINO DE ALMEIDA e DELAVINIA JUSTINO DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 16:00h.

DIAMIRO FERREIRA DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA JOANA DIAS DOS SANTOS. Filiação: JOSE FERREIRA DOS SANTOS e SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 11:30h.

ELIDIA WAINBERG SZMARGOWICZ, 95 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NAUM WAINBERG e CLARA WAINBERG. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 26 de junho de 2024.

EUGENIA MARCON, 93 ano(s). Profissão: ATENDENTE FARMÁCIA. Cônjuge: ROBERTO MARCON. Filiação: JOSE GVRESIAK e ANNA GVRESIAK. Sepultamento: CEMITERIO REBOUÇAS – CAMPO LARGO – PR, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 09:00h.

FRANCISCA FRANCELINA DA CONCEICAO FONSECA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EURIDES FONSECA. Filiação: MARIA FRANCELINA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 16:30h.

FRANCISCO TEODORO FAGA ABE, 3 dia(s). Filiação: CARLOS DANILO REIMAO ABE e ANABELLE FAGA DA SILVA. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quarta-feira, 26 de junho de 2024.

GENILSON ANTONIO QUEIROZ, 38 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: JOSE JURANDIR QUEIROZ e EDEMIR LUZIA OLIVEIRA QUEIROZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:00h.

GUMERCINDO JOSE DOS REIS, 74 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: MANOEL JOSE DOS REIS e CONCEICAO MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:00h.

IRENA TUCHINSKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LYSANDRO TUCHINSKI e BENVINDA PEDROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:00h.

JAEL MENDES KANASHIRO, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PAULO TAKEO KANASHIRO. Filiação: PEDRO FERNANDO MENDES e MARIA EUGENIA DE ALMEIDA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:00h.

JAIRA BARRETO, 84 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: TUPY BARRETO e CERES DA SILVA BARRETO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 15:00h.

JOAO BECKER, 96 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: JOSE BECKER e FRANCISCA SCHAFFER BECKER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 27 de junho de 2024.

JOAO CARLOS DE SOUZA DOMINGOS, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSANGELA DA ROSA DOMINGOS. Filiação: ADELINO JOSE DOMINGOS e VALDELICE DE SOUZA DOMINGOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:00h.

JOAO DE ALMEIDA CARNEIRO, 73 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: LEANDRO CARNEIRO e ANAIR DE ALMEIDA CARNEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 26 de junho de 2024.

JOAO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, 0 minuto(s). Profissão: MENOR. Filiação: LARISSA GUARDIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 17:00h.

JOAO MARIA MADEIRA, 77 ano(s). Profissão: GRAFICO. Cônjuge: IRACI DOS SANTOS MADEIRA. Filiação: ALCINO MADEIRA DOS SANTOS e DURVALINA FERNANDES DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 28 de junho de 2024 às 10:00h.

JOAQUIM FRANCISCO DIAS SETIN, 35 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: NATALICIO BORDIN SETIN e MARIA DIAS SETIM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 27 de junho de 2024.

JOSE CLAUDIO ALVES DOS SANTOS, 55 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Cônjuge: JESSI BARROS. Filiação: BENEDITO ALVES DOS SANTOS e JOANA COSTA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 18:00h.

JOSE ELIZIO ROCHA, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA JUDITTE DA LUZ. Filiação: PEDRO ROCHA e MARIA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 10:00h.

JOSE MAUCIR FERREIRA DUTRA, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NICOLAU FERREIRA DUTRA e SERAFINA MAGANHIN DUTRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:00h.

JOSEFINA CORDEIRO PEREIRA, 92 ano(s). Filiação: GABRIEL CORDEIRO e MADALENA DOMINGUES CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 12:30h.

JOSEFINA DE SOUZA MEO, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ALBERTO CONNOR DE MEO. Filiação: ALICE PEREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 26 de junho de 2024.

KOTASHI NISHIOKA, 84 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: ROSA AYAKO NISHIOKA. Filiação: KIOSHI NISHIOKA e FUMIKO NISHIOKA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:00h.

LADISLAVA IZABEL MAJKOWSKI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LADISLAU MAJKOWSKI e ANA BODNAR MAJKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 27 de junho de 2024.

LAURITA TEREZINHA ZONATTO DURIGAN, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUIDO DURIGAN. Filiação: ALBERTO ZONATTO e MARISA TESSARI ZONATTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 18:30h.

LAURO DE MOURA E COSTA, 99 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: HETTY ROSA DE MOURA E COSTA. Filiação: BENJAMIM JOSE DE MOURA E COSTA e ALZINA FAGUNDES MOURA. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 17:00h.

LIDIA ALQUIERI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANGELO ALQUIERI e ESTAFANA GALLI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 07:00h.

MARCUS MORO, 66 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: ANA FLAVIA FARIAS DA ROCHA. Filiação: LOURIVAL MORO e ANNA GLACY MORO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 16:00h.

MARIA DE LOURDES BORGES MAIA, 92 ano(s). Filiação: PEDRO THEOTONIO ALVES e MARIA DOS ANJOS BORGES ALVES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 27 de junho de 2024.

MARIA FLORA OLIVE MALHADAS PINTO, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: RUBENS GERMANO PINTO. Filiação: JULIO ASSUMPCAO MALHADAS e MARIA STELLA OLIVE MALHADAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 26 de junho de 2024 às 16:30h.

MARIA IVANIR HORTEMAYER, 73 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: IVO HORTEMAYER. Filiação: JOSE NOVACK FILHO e ROSALINA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 16:30h.

NANCY LIMA HOLLANDA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HIRAN MEDEIROS HOLLANDA. Filiação: FRANCISCO DE SOUZA LIMA e CARMEN DE SOUZA LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 13:30h.

NECHA ROSEL SCHILKLAPER BERGERSON, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOISES BERGERSON. Filiação: MAX SCHILKLAPER e EUGENIA SCHILKLAPER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 13:00h.

NEIDER LUIS CEZIMBRA TEIXEIRA, 60 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: AQUILES ALGERIQUE TEIXEIRA e CLECIA TOZO CEZIMBRA TEIXEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 09:00h.

NELY DO NASCIMENTO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: APOLONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO e HELENA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 18:00h.

NESIA BEZERRA DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: MANOEL BEZERRA DOS SANTOS e BENEDITA BEZERRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 13:30h.

OSMAR AIRTON MAIORK, 60 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CALDEIRA. Cônjuge: EDILSE DE FATIMA DAS CHAGAS MAIORK. Filiação: ACIR MAIORK e LIDIA ALEGRI MAIORK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 14:00h.

PAULO PIRES DE LIMA, 82 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ADOLFO PIRES DE LIMA e MARIA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 11:00h.

PEDRO MARCONDES FILHO, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: DARCI TEREZA BAZAN MARCONDES. Filiação: PEDRO MARCONDES RIBAS e ADAUREA PRESTES RIBAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 26 de junho de 2024.

ROSALINA FRANCISCA DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO VITORINO DE SOUZA. Filiação: JOSE EUGENIO DA ROCHA e ANA FRANCISCA DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 16:30h.

SELCIMARI BALCHAK PADILHA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CELSO BALCHAK e IDALBA DE FREITAS BALCHAK. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 09:00h.

SIRLEY CECILIA RAUEN DE CASTRO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALIPIO RAUEN e ALBINA RAUEN. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 26 de junho de 2024.

SUELI PRADO TADIM, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OCLESIO NICOLIO. Filiação: FELISBERTO ALVES TADIM e LENI PEREIRA PRADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 10:00h.

WILSON JOSE DE ASSUMPCAO JUNIOR, 59 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: OLIVIA DO ROCIO DE OLIVEIRA. Filiação: WILSON JOSE DA ASSUMPCAO e MARIA ANTONIETA DA ASSUMPCAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 12:00h.

YAN HENRIQUE JESS, 3 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: JACKSON SIKORSKI JESS e KAUANE STHEFANY DE FARIA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 11:00h.

