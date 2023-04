A cantora Mara Maravilha afirmou nas redes sociais ter sido vítima de golpe de um estelionatário de Curitiba. A artista alega ter perdido R$100 mil em um projeto em que o “produtor musical” prometeu que faria uma coletânea de discos da cantora. O público chegou a comprar o álbum que jamais existiu, fazendo com que Mara Maravilha procurasse um a um para pagar por um produto fake.

O anúncio do golpe foi feito nas redes sociais de Mara Maravilha. “Sou apenas mais uma entre muitas pessoas que são vítimas desses estelionatários. Lugar de bandido é na prisão, e ele foi liberto sem sequer pagar fiança. Mas continuaremos reivindicando nossos direitos e esse não será o desfecho de missão cumprida pela justiça”, escreveu a artista.

Mara e outros artistas teriam sido enganadas por Daniel Musso. O suspeito procurava os empresários dos artistas oferecendo produtos e participação em programas de televisão, dizendo que tinha uma gravadora. Daniel reside em Curitiba e teria aplicado golpes em hotéis da cidade.

Ainda nas redes sociais, Mara citou que Daniel tem outros processos por estelionato, informando que o prejuízo ultrapassou R$ 100 mil. “O caso policial envolvendo Daniel Moreira da Silva, também conhecido por “Daniel Musso”, preso em Curitiba pelo crime de estelionato, é um dentre outros tantos crimes praticados pelo mesmo. Em breve teremos novas informações, inclusive sobre o inquérito em trâmite na capital Paulista”, informou a cantora.

A Polícia Civil do Paraná confirmou que Daniel Musso foi preso em flagrante no dia 27 de março, e encaminhado ao Poder Judiciário. O homem foi solto em 1º de abril, sob liberdade provisória.

Outros artistas perderam dinheiro

Nos comentários da postagem da artista, a maioria lamenta o ocorrido. A cantora gospel Nicoli Francini escreveu que também passou pelo problema causado pelo mesmo suspeito. “Foi o autor do primeiro golpe que levei quando iniciei meu projeto musical, inesquecível a dor e o prejuízo que me causou, logo no início de carreira, triste saber que mesmo após tantos anos ele continuou praticando esses crimes, espero que justiça seja feita e ninguém nunca mais seja prejudicado por ele”, apontou Nicoli.

Centavo por centavo

Para minimizar o ocorrido, Mara Maravilha teria pago cada pessoa que comprou o disco e não recebeu. Segundo os advogados que representam a cantora, as vítimas são de 13 Estados brasileiros e de três países da América Latina.

E aí, defesa?

A Tribuna buscou contato com a defesa de Daniel Musso, mas não obteve resposta até a publicação da reportagem.