Mini lança condições especiais para seu portfólio

O mês de fevereiro tem excelentes ofertas para quem deseja estacionar um novo Mini na garagem. O principal destaque é o Mini Cooper S 3P na versão Exclusive, que tem preço promocional de R$ 199.990 (um desconto de R$ 47.260 em relação ao seu valor sugerido). Além do preço promocional o modelo conta também com condições especiais para financiamento com taxa 0% com 60% de entrada e saldo em 24 meses e bônus de valorização de seminovo no valor de R$ 15.000.

Já na versão Mini Cooper S 3P – Top também conta com preço promocional de R$ 249.990 (redução de R$ 28.110 em relação ao valor sugerido), além de taxa zero com entrada de 60% de entrada e saldo em 24 meses, além do bônus de valorização de seminovo no valor de R$ 20.000.

A carroceria hatch de 5 portas também conta com condições especiais. A versão Mini Cooper S 5P – Exclusive também é oferecida com preço promocional de R$ 219.990 (redução de R$37.890 em relação ao seu valor sugerido) e conta com taxa zero com entrada de 60% e saldo em 24 meses, além de bônus de valorização de seminovo no valor de R$ 15.000.

Já para a versão Mini Cooper S 5P – Top o preço promocional é de R$ 269.990 (redução de R$ 18.260 em relação ao valor sugerido), além de taxa zero com entrada de 60% e saldo em 24 meses, além de bônus de valorização de seminovo no valor de R$ 20.000.

O Mini Cooper S E, a versão 100% elétrica da carroceria hatch 3 portas, é oferecido com taxa zero, entrada de 60% e saldo em 24 meses com bônus de valorização de seminovo de R$ 20.000. Além disso, esta versão conta também com o pacote Mini Service Inclusive (pacote de serviços de 3 anos ou 40.000km) e os clientes também recebem o carregador rápido Mini Wallbox.

Para quem busca pelo versátil Mini Cooper S E Countryman ALL4, o SUV Híbrido Plug-in da MINI, as versões Exclusive e Top contam com taxa de 0,69% com 60% de entrada e saldo em 24 meses, além de bônus na valorização de seminovo no valor de R$ 30.000.

Agora, para quem busca versões que trazem o conhecido Go-Kart Feeling da Mini em suas versões mais esportivas, tanto o Mini John Cooper Works (hatch de 3 portas) quanto o MINI John Cooper Works Countryman ALL4 contam com taxa de 0,69% com entrada de 60% e saldo em 24 meses, além de bônus na valorização de seminovo no valor de R$ 40.000.