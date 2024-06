A Klabin vai modernizar a Unidade Monte Alegre, situada em Telêmaco Borba, no Paraná. O Conselho de Administração da empresa aprovou, em reunião realizada na quarta-feira (26), o projeto que prevê a instalação de uma nova caldeira de recuperação.

A caldeira é um equipamento essencial em uma planta de papel e celulose, responsável pela recuperação dos químicos utilizados no cozimento da madeira e pela produção de vapor a partir do processamento do licor negro (fluido que retira componentes durante o processo de fabricação do papel, como lignina, extrativos e cinzas). A modernização visa assegurar a continuidade operacional da Unidade Monte Alegre, com ganhos em sustentabilidade, eficiência e competitividade para a planta.

O investimento totaliza R$ 1,7 bilhão, incluindo cerca de R$ 180 milhões em impostos recuperáveis, que será desembolsado entre 2024 e 2027. Os recursos serão financiados pela posição de caixa da companhia, sem impacto material na alavancagem financeira e estão contemplados nas estimativas de investimentos divulgadas pela Klabin em dezembro de 2023.

O projeto deve gerar até 1,8 mil postos de trabalho no pico da obra. O início do funcionamento da nova caldeira está previsto para o quarto trimestre de 2026.

