Imóveis vão a leilão Paraná: lances a partir de R$ 33 mil e até 58% em descontos

Em parceria com diversas instituições financeiras, a Globo Leilões está promovendo uma ampla venda de imóveis retomados destes bancos, com 102 ofertas específicas na região Sul do Brasil. A variedade de ativos inclui terrenos, casas, apartamentos, galpões e imóveis rurais, com até 59% de desconto no valor de avaliação. No total estão disponíveis 95 lotes no Paraná e outros sete (07) em Santa Catarina. Os interessados podem participar efetuando lances diretamente no site https://www.globoleiloes.com.br/.

Entre os destaques desta iniciativa, alguns imóveis apresentam descontos significativos, como uma casa localizada na cidade de Pérola, no Paraná, de 38m², com valor 58,57% abaixo da avaliação inicial e lance de R$ 33.972,60. Já em Lages, Santa Catarina, uma casa de 60m² por R$ 121.840,50, reduzindo 43,33% do valor original.

De acordo com a leiloeira Cassia Balbino, esses imóveis já passaram por leilões anteriores, mas não foram arrematados “Nesta situação, o banco consolida a propriedade. Como esses ativos já estão incorporados ao patrimônio da instituição financeira, devido à necessidade de liquidação rápida, por exigência legal, muitas vezes são concedidos esses descontos bastante atrativos”, explica.

Vale dizer que no total estão disponíveis 5.396 ofertas em todo o Brasil: além dos 102 lotes da região Sul, são mais 2.693 imóveis em leilão no Sudeste, 1.047 no Centro-Oeste, 1.426 no Nordeste e 128 no Norte do país.

A iniciativa da Globo Leilões visa proporcionar oportunidades vantajosas tanto para investidores quanto para pessoas que buscam comprar imóveis a preços acessíveis, realizando o sonho da casa própria. Vale dizer que cada lote possui diferentes prazos, descontos e condições favoráveis para aquisição. Basta se cadastrar no site da Globo Leilões (www.globoleilões.com.br) para conferir todas as ofertas disponíveis e dar o lance. Todo o processo é seguro e regulamentado.

Imagens impressionam 5 flagras de câmeras: motociclista sai ‘voando’ após batida de carro 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?