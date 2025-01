GWM Brasil cria o 1º fundo para compra de seminovos dos clientes

A GWM Brasil dá um passo revolucionário no setor automotivo brasileiro ao lançar o primeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FDIC) de uma montadora no Brasil para a compra de veículos usados. O FDIC da GWM vai disponibilizar na largada de seu lançamento mais de R$ 60 milhões para sua rede de concessionárias, uma ação inédita que visa transformar a forma como veículos seminovos são negociados no país. Em Curitiba, passe na GWM Evollux da Avenida Batel e fale com a Karina Lemes ou com o Luís Rogério para mais detalhes.

Este fundo inovador vai trazer ganhos tanto para os clientes quantos para as concessionárias. O cliente será favorecido porque agora aumenta ainda mais a chance de seu usado ser supervalorizado ao dá-lo na troca por um GWM zero km. Para a concessionária, o novo fundo otimiza seu fluxo de caixa, facilita o giro de estoque dos carros usados e dá maior tranquilidade financeira aos parceiros da GWM, marcando uma mudança significativa no mercado automotivo. O FDIC criado pela GWM Brasil funcionará como um facilitador entre a montadora e suas atuais 100 concessionárias, incentivando a compra de veículos seminovos que entram como troca durante a venda de um GWM zero km.

Como funciona o novo FDIC

A operação funciona da seguinte maneira: a concessionária recebe do comprador parte do pagamento em dinheiro e o restante com o veículo usado, criando um débito correspondente ao modelo que precisa ser quitado. Para garantir o fluxo de caixa, o fundo financia a concessionária, proporcionando um prazo de até três meses para que a loja possa vender o carro usado com calma, sem precisar dispor de capital próprio e sem impactar sua receita.

Estruturado pelo Banco Alfa e gerido pela startup Kanastra, este FDIC pode alcançar rapidamente até R$ 500 milhões e estará disponível para todas as concessionárias da GWM no Brasil, oferecendo um crédito médio superior a R$ 2 milhões para cada um dos 28 grupos que gerenciam as atuais 100 concessionárias da GWM, equivalente a um valor médio de R$ 100 mil para cada loja.

“Este é um marco sem precedentes no setor automotivo brasileiro. Estamos introduzindo um modelo de fundo que até agora era inexistente para a negociação de carros seminovos, um passo inovador que destaca nosso compromisso em melhorar a experiência do cliente e ainda apoiar a nossa rede de concessionárias. Essa abordagem não só facilita a vida do cliente que quer vender seu usado para a concessionária como ainda oferece uma vantagem competitiva significativa para nossos parceiros”, destaca Fernando Bianchi, Gerente de Desenvolvimento de Rede de Concessionárias da GWM.

Manuel Netto, co-fundador da Kanastra, startup de backoffice tecnológico para fundos, complementa: “Estamos muito felizes com essa parceria. É uma tese nova e com uma estrutura inovadora que adiciona produtos financeiros na cadeia produtiva da GWM. Esta ação revolucionária otimiza a utilização de capital e gera valor para todas as partes envolvidas: montadora, concessionárias e investidor”.

A criação deste FDIC estimula as concessionárias a valorizarem os carros usados dos clientes que entram na troca, o que representa um diferencial importante para quem deseja adquirir um GWM zero km. “Com esta iniciativa, fortalecemos ainda mais nossa rede de parceiros e oferecemos um serviço adicional que pode gerar novas oportunidades de rentabilidade”, afirma Bianchi. (Fotos: Bispo Neto/Divulgação).