Fisiculturista brasileira de 36 anos morre após complicações de pneumonia

A fisiculturista gaúcha Cintia Goldani, de 36 anos, morreu na quarta-feira (26), por complicações após um quadro de pneumonia.

Goldani tinha participação confirmada em julho no Musclecontest Brasil, um dos principais torneios de fisiculturismo do país.

A organização do evento emitiu um comunicado lamentando a morte da atleta.

A fisiculturista competia na categoria “Figure” -voltada para mulheres de físico mais musculoso do que nos segmentos Bikini Fitness e Wellness- e também atuava como treinadora.

Namorado de Cintia, o fisiculturista Gustavo Cesar fez uma publicação de despedida nas redes sociais.

“Você me ensinou amar de verdade, amar com a alma, você me mostrou o verdadeiro amor e agora será infinito esse sentimento no meu coração.”

Imagens impressionam 5 flagras de câmeras: motociclista sai ‘voando’ após batida de carro 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?