Água quente faz mal para a pele? Saiba mitos e verdades

Com a chegada do inverno, a pele tende a enfrentar desafios específicos devido às baixas temperaturas e a queda de umidade do ar. É comum que muitas informações circulem sobre os cuidados adequados durante essa temporada, mas nem todas são verdadeiras, por isso, é importante se atentar ao que mais beneficia a derme nesta estação. “Com a chegada do frio, é importante redobrar os cuidados com a pele, pois as baixas temperaturas podem causar desidratação mais facilmente. É importante redobrar os cuidados e investir em produtos adequados para cada área do corpo”, comenta Vanessa Vilela, farmacêutica e CEO da Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais.

A especialista preparou algumas dicas e esclarece algumas dúvidas mais comuns sobre como se cuidar nesse período:

Verdade 1: A hidratação é fundamental: nas baixas temperaturas, a pele tende a ficar mais seca, tanto pela baixa umidade do ar, quanto pelos banhos mais quentes. Por isso, a hidratação é necessária. Usar cremes hidratantes adequados pode ajudar a manter a barreira cutânea saudável. “A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) recomenda a aplicação de hidratantes logo após o banho, quando o corpo ainda está úmido, para melhor absorção do produto”, comenta a CEO da Kapeh.

Mito 1: Não é necessário usar protetor solar no inverno: embora o sol pareça menos intenso, os raios ultravioleta (UV), ainda estão presentes. Deve ser utilizado durante todo o ano, para prevenir o envelhecimento precoce e reduzir o risco de câncer de pele.

Verdade 2: Beber água é importante mesmo no inverno: manter-se hidratado por dentro é tão importante quanto usar hidratantes no corpo. Isso ajuda a manter a cutis flexível e saudável.

Mito 2: Banhos quentes são benéficos para a pele: embora seja natural tomar banho com a água em maior temperatura no frio, a água quente remove os óleos naturais, contribuindo para o ressecamento e irritação. A orientação dos dermatologistas é optar por banhos mornos e limitar o tempo de exposição à água.

Verdade 3: A alimentação saudável reflete na pele: consumir alimentos ricos em alimentos ricos em antioxidantes, como frutas e vegetais, ácidos graxos essenciais, encontrados em peixes e nozes, pode ajudar a manter a cútis em boas condições durante o inverno. Uma dieta balanceada auxilia na regeneração celular e na manutenção da barreira cutânea.

Mito 3: A pele oleosa não precisa de hidratante no inverno: todos os tipos de pele podem sofrer com o ressecamento durante essa estação, inclusive a oleosa, o ideal é optar por produtos com fórmulas leves e não comedogênicos, que não obstruem os poros.

“Por fim, existem alguns ingredientes que se tornam ótimos aliados para cuidar do rosto ou corpo nos dias mais frios, um deles é o grão do café verde, que é rico em antioxidantes, ainda ajudam a combater os radicais livres e protegem a epiderme de danos causados por essa época do ano. A cafeína melhora a circulação sanguínea, promovendo uma aparência mais saudável e revitalizada”, afirma Vilela.

