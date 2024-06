Lucian Satan e Hoodoo Doctors animam o Cão Véio Curitiba nesta quinta-feira

A atração desta semana no projeto Cão Véio Sessions é o músico, cantor e compositor Lucian Satan, acompanhado pela banda Hoodoo Doctors, formada por grandes músicos da cena musical curitibana. O show “Violent Blues” acontece nesta quinta-feira (27), no gastropub Cão Véio Curitiba.

O grupo, formado por Lucian Satan (guitarra e vocal), Leo Destro (baixo), Thiago Bernardi (teclado) e Ivan Rodrigues (bateria), tocará um repertório composto por canções de bandas e artistas importantes na história do Blues e do Rock.

Entre elas, “TV eye” (The Stooges), “Mona” (Bo Diddley) e “I’m a King bee” (Slim Harpo). “Faremos um ‘Blues violento’, como se o Bo Diddley encontrasse os New York Dolls. É um setlist criado para fazer o público viajar do Mississipi ao CBGB”, diz Ivan Rodrigues.

O show faz parte do projeto Cão Véio Sessions, que foi criado com a intenção de dar espaço e valorizar os artistas da capital paranaense. “Essas apresentações são uma consolidação do projeto em formato semi-acústico que nós estamos implementando”, diz o sócio e administrador do estabelecimento, Lucas Bora Araujo.

Além de assistir ao show, o público também tem a oportunidade de experimentar bebidas, drinks, e as diversas opções gastronômicas que o gastrobar oferece (assinadas pelo renomado chef Henrique Fogaça, um dos criadores da franquia).

A casa abre às 18h e o show começa às 20h. O Cão Véio Curitiba fica na Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1.744, na Água Verde.

Cão Véio

O gastropub Cão Véio foi inaugurado em 2013, na cidade de São Paulo, pelos sócios Henrique Fogaça (chef de cozinha e jurado do Masterchef Brasil), Fernando Badauí (vocalista da banda CPM 22), e Marcos Kichimoto (vocalista do Desaster e ex-roadie de diversas bandas, entre elas, o Sepultura e os Ratos de Porão). Kichi, como era conhecido, faleceu em 2021, mas a parceria de Badauí e Fogaça continua.

A sede curitibana foi aberta em março de 2018 por quatro sócios: o agrônomo Lucas Bora Araujo, a publicitária Camila Venter Rank Araujo, o advogado Luiz Henrique Pereira Hartinger, e o arquiteto Augusto Pimentel Pereira.

O local tem capacidade para 120 pessoas e oferece uma estrutura aconchegante composta por bar e lounge com lareira. Na área externa, em frente ao estabelecimento, existe um deck coberto com 32 lugares disponíveis.

Nos fundos do gastropub, o Cão Véio Curitiba tem um espaço com capacidade para 50 pessoas, que acaba de ser inaugurado como parte das comemorações de cinco anos do estabelecimento, completados em 2023.

Uma das grandes marcas do Cão Véio é a criativa decoração temática que utiliza imagens de cães estilizados em quadros e esculturas. Nas obras, eles aparecem jogando baralho em uma mesa, posando de estadistas e em outras situações comuns à sociedade humana.

Os próprios pratos servidos no estabelecimento são batizados com nomes caninos. Entre eles, está o Matilha (bolinho de cupim cremoso servido com pimenta defumada de maracujá), e o Bulldog Inglês (burger 200g, bacon, cheddar inglês, cebola roxa caramelizada, molho BBQ e pepino em conserva, tudo servido no pão australiano).

A carta de drinks do Cão Véio conta com uma grande variedade de coquetéis clássicos e autorais, com opções sazonais e temáticas.

O público também pode provar diversas opções de cervejas e chopes, entre rótulos da casa e de cervejarias de Curitiba e região. O menu ainda conta com cachaças, vinhos, e destilados.

Serviço:

O que: Cão Véio Sessions apresenta Lucian Satan e Hoodoo Doctors.

Quando: quinta-feira (27), com música ao vivo a partir das 20h.

Onde: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 1.744, na Água Verde.

Valores: entrada gratuita.

Imagens impressionam 5 flagras de câmeras: motociclista sai ‘voando’ após batida de carro 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?