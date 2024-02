“Domo de calor” vem da Argentina e carnaval promete ser quente no Litoral do Paraná

Quem pretende curtir o Carnaval em terras paranaenses pode se preparar para encarar um forte calor. Parcialmente afetado pelo “domo de calor” que toma conta da Argentina, do Uruguai e de parte do Rio Grande do Sul, o Paraná terá dias quentes, com bastante sol e as tradicionais chuvas de verão nos próximos dias.

A semana começou com temperaturas elevadas em todo o estado, especialmente nas regiões Oeste e Norte, onde os termômetros chegaram à 35°C, e seguirá assim, com diminuição da nebulosidade, que volta com maior força no fim de semana.

O sábado (10) deve ser o dia mais chuvoso do feriado de Carnaval, especialmente em Curitiba e no Litoral, regiões onde o acumulado de chuva pode passar dos 10 mm ao longo do dia, e temperatura máxima inferior aos 30°C na faixa leste do estado.

O tempo volta a ficar predominantemente ensolarado no domingo (11), com chuvas isoladas causadas pelo clima abafado, apesar do calor não aumentar tanto, com máxima prevista de 30°C para o Litoral.

O calor chega mais forte mesmo é na segunda-feira (12), quando a temperatura nas praias deve chegar aos 34°C, com muito sol e pouca chance de chuva. Que volta a cair com um pouco mais de força no último dia da folia carnavalesca, na terça-feira (13), quando o acumulado pode passar novamente dos 10 mm, com pancadas mais frequentes ao longo do dia.

Em Curitiba a previsão é bastante parecida, apenas com temperaturas um pouco menos elevadas, com máxima prevista de 30°C na terça-feira, e chuva menos presente que no Litoral.

