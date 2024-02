O prefeito Rafael Greca participou, nesta segunda-feira (05), da sessão que marcou a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Durante o discurso, o prefeito destacou algumas coisas sobre a cidade, inclusive o prazo de entrega da obras da Linha Verde.

A finalização da Linha Verde é uma promessa antiga e a demora para o fato acontecer já tirou a paciência de muitos curitibanos. As obras iniciaram em 12 de janeiro de 2007. Ou seja, já são 17 anos de expectativa para a conclusão.

Durante seu discurso, Greca deu ênfase para a previsão de conclusão das obras da Linha Verde para junho deste ano (cujas intervenções acontecem no Lote 4.1, trecho final da obra).

“Temos a expectativa de entregar as obras da Linha Verde em junho deste ano. Ainda no primeiro semestre vamos colocar em operação o Hipervisor Urbano, que é um big data de todos os dados que compõem a cidade, um instrumento importantíssimo de planejamento”, comentou o prefeito.

Ele também comentou que outras obras devem avançar no decorrer de 2024, como o Ligeirão Leste-Oeste, a entrega da Rua da Cidadania da CIC e a continuação do programa Asfalto Novo em ruas de saibro da cidade.

Greca participou de abertura da Câmara Municipal de Curitiba

Acompanhado do vice-prefeito e secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, e secretários municipais, o prefeito agradeceu o apoio dos vereadores, destacando a relação republicana entre os poderes e apresentou o relatório de obras e serviços da Prefeitura aos vereadores. A sessão foi aberta pelo presidente da Câmara, vereador Marcelo Facchinelo.

Ônibus elétricos e entrega de casas são promessas de 2024

O prefeito de Curitiba assegurou que 2024 será marcado por entregas de importantes obras de infraestrutura para a cidade.

Entre as principais estão a conclusão das primeiras 752 casas e da infraestrutura de água e esgoto do Bairro Novo da Caximba; os primeiros 70 ônibus elétricos; a nova Estação Prisma Solar Agrárias, da Linha Direta Inter 2; os painéis fotovoltaicos dos terminais do Santa Cândida e Pinheirinho; implantação de educação integral nas 186 escolas e a Fazenda Urbana da CIC.

