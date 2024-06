Ford anuncia chegada da nova F-150 2024 no segundo semestre

A Ford anunciou o lançamento da nova F-150 2024 no Brasil no segundo semestre. A versão atualizada da picape, lançada no começo do ano nos Estados Unidos, traz aprimoramentos no design, na tecnologia e nos equipamentos para ampliar a sua liderança global no segmento.

Picape mais vendida da América do Norte há 47 anos consecutivos, a F-150 também está presente nos principais mercados do mundo, incluindo China, Ásia, Europa, Austrália, África e América do Sul. No Brasil, ela foi lançada há pouco mais de um ano e tornou-se um símbolo de robustez, segurança, conforto e sofisticação.

“A F-150 construiu sua liderança global porque é um produto que está constantemente evoluindo e inovando, sempre à frente das tendências e antecipando as necessidades do mercado”, diz Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul. “O lançamento do novo modelo faz parte do nosso compromisso de aprimoramento contínuo para oferecer aos clientes o que há de melhor em picapes”.

Atualmente na 14ª geração e com mais de 41 milhões de unidades produzidas, a F-150 é conhecida pela inovação. É a única com carroceria feita em liga de alumínio ultrarresistente, que reduz o peso e aumenta a rigidez do veículo. O interior requintado e espaçoso impressiona pelo alto padrão de conforto.

A nova F-150 2024 traz tecnologias e recursos desenvolvidos com propósito para avançar ainda mais na capacidade de enfrentar qualquer desafio, com o desempenho e robustez característicos da família de picapes Raça Forte da Ford. Todas as especificações da linha serão apresentadas mais próximo do lançamento. (Foto: Ford/Divulgação).