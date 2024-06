Song Plus DM-i tem venda recorde com 457 unidades num só dia

A BYD estabeleceu um novo recorde no último sábado durante o Song Day, que ofereceu condições especiais para a compra do BYD Song Plus DM-i. O modelo híbrido plug-in que vem liderando o mercado no segmento estabeleceu um novo recorde: foram vendidas 457 unidades nas mais de 100 concessionárias da BYD em apenas um dia. No acumulado de vendas dos primeiros 15 dias de junho, já foram comercializados 1.296 Song Plus DM-i nas concessionárias de todo o Brasil. Apenas 403 unidades a menos do que em todo o mês de maio (1.699 unidades) e estamos só na metade de junho.

Song Plus DM-i 2025

Líder absoluto de vendas entre os carros híbridos plug-in, a versão 2024/2025 do veículo chegou no mês passado com a bateria com mais que o dobro de autonomia, de 50km para 105km, visando atender às demandas dos consumidores brasileiros, que querem ir ainda mais longe com um dos carros mais icônicos da marca.

A nova autonomia total do BYD Song Plus DM-i é de até 1.200 quilômetros, o que permite levar o seu modelo eletrificado ainda mais longe e garantir o mesmo conforto e design já consagrados e amados pelos brasileiros. Isso graças a tecnologia única da greentech em desenvolver a bateria referência mundial no mercado e que chega para o novo modelo com 18,3 kWh de capacidade.

No quesito tecnologia, também foram feitas melhorias: a tela multimídia central giratória de 15,6 polegadas, a abertura do carro via cartão NFC e a utilização da ferramenta NFC também via celular, além do retrovisor traseiro passar a ser fotocrômico.

Quem comprar um novo BYD Song Plus DM-i conta com oito anos de garantia na bateria, sem limite de quilometragem. Já a garantia do veículo foi aumentada para 6 anos e também sem limite de quilometragem.

O novo BYD Song Plus DM-i chegou ao Brasil com o PPS (Preço público sugerido) de R$ 239.800,00, nas cores Time Grey (cinza), Snow White (branco), Delan Black (preto) e Dome Blue (azul). (Foto: BYD/Divulgação).