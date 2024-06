Uma perseguição policial no melhor estilo filme de ação ocorreu na terça-feira (18) no Paraná. A Polícia Federal (PF) abordou com a ajuda do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), um helicóptero carregado com 243 quilos de cocaína. A apreensão ocorreu em Jaguapitã, na região norte do estado.

A investigação começou quando o setor de inteligência da Polícia Federal recebeu a informação de que uma aeronave com drogas passaria na região de Guaíra, oeste do Paraná, vinda de Amambai, em Mato Grosso do Sul (MS), onde foi visualizada pela primeira vez. A partir disso, a PF começou a utilizar o helicóptero Caçador 06 para monitoramento e recebeu apoio da Polícia Militar com as aeronaves Falcão 01 e Falcão 13.

Foto: Divulgação/ BPMOA

Ao avançar pelo Paraná, o Falcão 13, por meio do sensor infravermelho encontrou a aeronave utilizada pelos traficantes. A partir disso, inicia o “pega aéreo”, que finaliza em uma região urbana de Jaguapitã, após o pouso.

O piloto, um homem de 52 anos, tentou fugir e se esconder em um carro que estava estacionado, mas foi encontrado também com apoio do infravermelho e das câmeras de alta definição do Falcão 13. Ele foi detido pela Polícia Federal.

