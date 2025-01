Unidade do Armazém da Família vai fechar; Prefeitura busca novo endereço

A partir desta quinta-feira (23), começa a mudança de endereço do Armazém da Família Santa Felicidade, em Curitiba. De acordo com a prefeitura, o atual imóvel é locado e não estava atendendo mais as necessidades do programa. O endereço da nova unidade ainda está sendo definido.

O Armazém da Família é um programa do município que vende produtos alimentares, de higiene e limpeza até 30% mais baratos que nos mercados comuns.

Enquanto acontece o processo da mudança, os clientes do Armazém de Santa Felicidade podem comprar em outras unidades do programa em Curitiba. As mais próximas são a do São Braz (Rua Antônio Escorsin, 2.181, Santa Felicidade) e a do Pilarzinho (Rua Prof. Hostílio Araújo, 575, Pilarzinho).

A região do Armazém da Família São Braz é atendida pelas linhas de ônibus Interbairros IV e São Braz. Para chegar à unidade do Pilarzinho é possível utilizar a linha Interbairros II. Confira todos os endereços.

O que precisa para comprar no Armazém da Família em Curitiba

Podem comprar no Armazém da Família pessoas com renda familiar de até cinco salários mínimos. O cidadão deve ter 18 anos ou mais, residir no município onde se cadastra e ter seus dados sobre a renda familiar apoiados por documentos. Não há cobrança de taxa.

Em Curitiba, o cadastro é online, assim como a renovação. Faça o cadastro no programa. É importante ressaltar que é preciso enviar os documentos de todos os membros da família ou moradores na mesma residência.

Além do Armazém da Família Santa Felicidade, o programa conta com outras 34 unidades na capital, que funcionam de terça a sexta-feira, das 9h às 18h; e, no sábado, das 9h às 14h.