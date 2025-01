Rua do Grau em Curitiba? Vereador propõe local destinado para manobras com moto

Curitiba pode ter a Rua do Grau. No dia 10 de janeiro, o vereador Da Costa (União) apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) sugerindo a criação de espaços protegidos e específicos para manobras com motocicletas. O local, segundo a proposta, teria supervisão de autoridades e suporte médico. Onde ficará a rua do Grau de Curitiba? Isso ainda não foi definido.

Com 16 itens, divididos em cinco artigos, o projeto de lei estabelece os requisitos para o uso das vias públicas para essa prática desportiva e as condições para os motociclistas participarem dos eventos.



“A Rua do Grau surge como uma alternativa saudável e estruturada para os praticantes de manobras com motocicletas, contribuindo para a segurança viária e o ordenamento do espaço urbano”, diz o autor, na justificativa do projeto de lei. Da Costa argumentou que iniciativas semelhantes já foram criadas em Sorocaba (SP), além de cidades da região metropolitana de Curitiba como Campo Largo (PR) e Araucária (PR), que inclusive já foi notícia na Tribuna.

A modalidade esportiva é conhecida como wheeling ou stunt, que do inglês pode ser traduzida para as acrobacias feitas pelo piloto ao “dar um grau” na moto, ou seja, empinar o veículo.

Para que a prática esportiva seja realizada é necessário:

I – Autorização do órgão de trânsito competente;

II – Notificação aos órgãos de segurança pública e Corpo de Bombeiros;

III – Ambiente seguro, com local delimitado e fechado, para evitar riscos aos pedestres;

IV – Presença de equipe médica, com ambulância.

V – Os organizadores do evento ou competição devem implementar as normas de segurança e proteção dos pilotos, recomendadas pela Federação Parananense de Wheeling – FPW.

Rua do Grau em Curitiba – Em que pé está o projeto?

Protocolado neste mês, o projeto de lei ainda passará pela análise da Procuradoria Jurídica, para instrução técnica, e das comissões temáticas da CMC, antes de estar apto à votação em plenário.

Caso seja aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito, a lei entrará em vigor 30 dias após a sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM).

Onde será a “Rua do Grau”, de Curitiba?

Segundo o projeto isso ainda não está definido. ” Fica a cargo do órgão competente se atentar às legislações específicas sobre o tema, como o Código de Trânsito Brasileiro, O Plano Diretor e o Código de Posturas Municipal, no momento da regulamentação desta lei e destinação da via para a atividade, respeitando as legislações Ambientais”, diz a proposição.