Da caçada aos bandidos para a Câmara de Curitiba; Segurança é o foco do “Perdeu Piá”

O partido União Brasil elegeu quatro vereadores na última eleição para Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Gustavo Silveira da Costa, o Da Costa do Perdeu Piá, foi o vereador do partido com maior número de votos: 15.014. Conhecido pelo canal no Youtube Perdeu Piá, o ex-policial militar já havia se candidatado para deputado estadual pelo PROS em 2022, quando ficou como primeiro suplente.

“Agora deu certo. Fui o terceiro mais votado, tivemos uma estrutura melhor. Quero honrar esses votos recebidos e trabalhar pela segurança, defender a causa policial e a segurança pública”, disse Da Costa.

ELEIÇÕES: Veja a lista de vereadores eleitos em Curitiba em 2024



Policial militar por oito anos, Da Costa deixou a PM em 2021, após sofrer represálias da corporação por causa dos vídeos postados no canal Perdeu Piá (lembre aqui o caso). A ideia do canal surgiu para aproximar os policiais da comunidade e foi um grande sucesso, porém a direção da Polícia Militar não gostou, o que levou Da Costa a pedir exoneração. O Perdeu Piá atualmente conta com mais de 800 mil seguidores no Youtube, mais de 180 mil no Instagram e mais de 130 mil no Facebook, o que garante uma boa popularidade para o ex-soldado e influencer, agora vereador eleito.

+Leia mais! Vereadora mais votada em Curitiba, delegada Tathiana Guzella luta pela segurança e princípios

Em defesa da segurança e do social

Da Costa adianta que mesmo após assumir sua vaga na CMC vai continuar com as publicações no canal. “Vou continuar defendendo a segurança pública do estado e mostrar o nosso trabalho”,afirmou. “Vou continuar trabalhando para Curitiba, para ajudar as pessoas nas ruas. Já participei de várias ações sociais. Na enchente do Rio Grande do Sul este ano ajudei bastante, consegui carro, lancha para ajudar as pessoas. Vou continuar lutando pela cidade, pela segurança e pelo social. Gosto de me sentir útil”, declarou.

+ Leia também: Vereador mais jovem de Curitiba, Guilherme Kilter não quer “decepcionar o eleitor de direita”

Nascido e criado em Curitiba, Da Costa conta que morou entre os bairros Hauer e Boqueirão, atualmente reside no Capão Raso e sempre atuou como policial na região da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), região pela qual tem um carinho especial. “É o bairro mais violento de Curitiba, com maior número de homicídios, e precisa de uma atenção. Na época de votação para deputado estadual foi onde mais tive votos, seguido pelo Sítio Cercado, Boqueirão, Cajuru, bairros da região Sul com índices de violência que requerem atenção”, disse.

+ Leia também: Jasson Goulart é o vereador mais votado de Curitiba; veja lista dos eleitos



Com 34 anos, casado e pai de três filhos, um casal de gêmeos de 12 anos e um caçula de três, Da Costa diz vai atuar em todas as áreas, “mas onde tenho maior conhecimento é na área de segurança pública, e por isso, com certeza, minha atuação será mais pela segurança”, destacou.

+Viu essa? Na lista dos ‘vereadores influencers’, João Bettega promete fiscalizar Curitiba

Os eleitos em Curitiba em 2024

Novatos que bombaram nas eleições 2024 Carro é destruído em festa após eleição na RMC Vereadores ‘famosos’ que não se reelegeram