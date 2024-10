Vereadora mais votada em Curitiba, delegada Tathiana Guzella luta pela segurança e princípios

“A minha luta é para a segurança das pessoas e valorização dos princípios”, assim definiu o desejo de fazer uma boa gestão como futura vereadora de Curitiba, a delegada Tathiana Guzella (União). Eleita com 12.515 votos, a mais votada entre as mulheres, a especialista em Direito Penal promete lutar em favor dos curitibanos.

Tathiana, 48 anos, é esposa do atual deputado estadual Tito Barichello (União). Na Polícia Civil, a delegada ajudou na investigação de vários casos na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Mãe de dois filhos, é sucesso nas redes sociais.

ELEIÇÕES: Veja a lista de vereadores eleitos em Curitiba em 2024

Em uma conversa com a reportagem da Tribuna do Paraná, mostrou estar atenta aos problemas de Curitiba. “Não gosto muito dessa questão de propostas, pois não depende somente do vereador. É todo um sistema, mas pode ter certeza que estou preparada. Claro que a segurança é um tema prioritário, pois conheço um pouquinho”, brincou Tathiana.

+ Leia também: Vereador mais jovem de Curitiba, Guilherme Kilter não quer “decepcionar o eleitor de direita”

Uma das grandes preocupações é quanto aos roubos e furtos no Centro de Curitiba. Segundo a delegada, é preciso identificar os grupos para agir com inteligência e cautela. “Eu trabalhei muito tempo no Centro, é preciso catalogar as pessoas, fazer um estudo vertical de grupos e buscar soluções. Tenho ideias para fazermos essa identificação. Temos uma Cracolândia embrionária, o comerciante tem medo e o turista foge do centro”, disse Tathiana.

+ Leia também: Jasson Goulart é o vereador mais votado de Curitiba; veja lista dos eleitos

Vereadora apoia escolas Cívico-Militares e visa atenção aos bairros

Na época de delegada da temida DHPP, Tathiana sentiu na pele que em alguns pontos da cidade não possuem a mesma estrutura de outros bairros. “Eu fui em todos os lugares, conheço a realidade. É preciso criar programas com Centros de Inteligência unindo as polícias civil, militar e municipal; cuidar mais da juventude da periferia com princípios, escolas cívico-militares, atividades de arte marciais para aprender hierarquia e disciplina, melhor iluminação nas praças dos bairros e espaços na cidade para os motoristas de aplicativos buscaram os usuários sem medo da multa”, completou a catarinense de Caçador, cidade localizada na região Meio-Oeste de Santa Catarina.

Os eleitos em Curitiba em 2024

Novatos que bombaram nas eleições 2024 Carro é destruído em festa após eleição na RMC Vereadores ‘famosos’ que não se reelegeram