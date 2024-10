Vereador mais jovem de Curitiba, Guilherme Kilter não quer “decepcionar o eleitor de direita”

“Quero honrar os votos. A gente não pode decepcionar o eleitor de direita que analisa muito bem em quem votar”, foi o que afirmou Guilherme Kilter, 22 anos, o vereador mais jovem eleito em 2024 para a Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

“Pretendo cumprir o que prometi na campanha: defender a família, os conservadores, a direita. A educação é uma área que valorizo muito e quero afastar de Curitiba a ideologia de gênero. Também dar mais liberdade para o empreendedor e melhorar a segurança”, disse o vereador que foi o segundo mais votado, com 16.664 votos. “Fiquei muito feliz com o resultado. Agradeço sempre a Deus, a minha família e agora quero honrar esses votos recebidos”, completou.

Presidente da Juventude do Partido Novo no Paraná, líder do RenovaBR (escola de formação política) Kilter contou com apoio do ex-deputado federal Deltan Dallagnol, do deputado federal Nikolas Ferreira (MG) e de membros da Primeira Igreja Batista de Curitiba (PIB), comunidade cristã onde atua há mais de sete anos, como líder de jovens e universitários.

“Meu pai adotivo na política”, Kilter fala sobre apoiadores na candidatura

De acordo com o jovem, a candidatura surgiu de uma junção do sentimento de indignação com os rumos da política, vontade de fazer e o convite. “Minha família é muito politizada, participamos das manifestações desde 2014 contra a Dilma (ex-presidente), em defesa da Lava Jato. O convite para me candidatar para Câmara de Vereadores partiu do Deltan (Dallagnol), que digo que é o meu pai adotivo na política. Ele me levou para casa dele para reuniões. Fiz a mesma escola que ele (RenovaBR). É um grande incentivador”, reconheceu o vereador eleito.

Kilter trabalhou com a comunicação e marketing do partido Novo, com Dallagnol e com o deputado estadual Fábio Oliveira (Podemos). “Há mais de um ano eu vinha falando mais de política nas redes sociais. Ano passado participei de mobilizações pela cassação da vereadora Maria Letícia. Na Prefeitura, fiz gravação contra o uso da linguagem neutra. Mesmo sem mandato já vinha atuando forte”, destacou.

Ele disse que em um ano o número de seguidores dobrou no Instagram, passando de 100 mil para 227 mil. A campanha dele teve como focos principais a defesa da educação sem doutrinação, a liberdade para empreender e a segurança pública.

Quem é Guilherme Kilter

Natural de São Paulo, Guilherme Kilter disse que se sente curitibano. Ele mora na capital paranaense desde os três anos. É solteiro, tem uma irmã cinco anos mais nova e é formado em Relações Internacionais pela UniCuritiba. O interesse pela política foi reforçado com o curso, onde estudou política internacional, nacional e também local.

Questionado sobre o período de descanso antes de assumir, Kilter afirmou que está adiando. “Ainda temos o segundo turno. Continuamos na campanha para defender a direita, os nossos princípios”, declarou.

Quando assumir na CMC em janeiro de 2025, Kilter já vai ter completado 23 anos. Ainda assim, será o vereador mais novo da Legislatura e o 4º mais novo na história da Câmara de Curitiba, conforme notícia divulgada pela Casa.

