Vereador mais votado de Curitiba, Jasson Goulart diz que “a ficha está caindo”

“A ficha está caindo, e digo que estou preocupado com essa responsabilidade. É muito grande, assumo isso. Vamos trabalhar e atender Curitiba”, assim desabafou o jornalista Jasson Goulart, do partido Republicanos, vereador mais votado em Curitiba, nas eleições do último domingo (06).

O candidato recebeu 21.684 votos, terceira votação mais expressiva da história da Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Além disso, a votação já é a mais expressiva dos últimos 20 anos, período que equivale a cinco legislaturas

Aos 56 anos de idade, Jasson assumirá o primeiro mandato como vereador, a partir de 1º de janeiro de 2025. Natural de Curitiba, ele é casado, tem duas filhas e duas netas. Cresceu e ainda mora no bairro Boqueirão, região sul da cidade.

“Tenho um compromisso com a minha região, sem deixar de lado outros bairros da cidade. A vontade de trabalhar é grande e vamos tirar do papel algumas ideias”, disse Jasson em um bate-papo com a Tribuna do Paraná.

Projetos sociais de melhorias para as ruas

De acordo com o futuro vereador, os projetos para seu mandato visam qualificar ruas da cidade e promover a integração de crianças e adolescentes, no esporte e na arte.

“Eu vi muita reclamação dos remendos que deixam ruas parecendo uma ‘esfregadeira’. A segurança é outro tema importante, redução na quantidade de moradores em situação de rua e incentivo aos projetos sociais que atendam crianças e adolescentes utilizando o esporte, a arte. É buscar fazer a diferença nas vidas das pessoas. É um olhar especial para todos”, completou Jasson Goulart.

