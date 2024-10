“Youtubers tiveram destaque”: vereadores de Curitiba comentam resultado das eleições

Na primeira sessão plenária da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) após a votação das Eleições de 2024, os atuais vereadores da capital paranaense comentaram sobre o resultado nesta segunda-feira (07).

“Hoje é dia de agradecimento”, disse Sidnei Toaldo (PRD), resumindo o sentimento dos 18 parlamentares que conquistaram a reeleição nas urnas no domingo (06). Reeleito para o segundo mandato na CMC, Toaldo passou dos 3.618 votos, em 2020, para 6.659 nestas eleições. “Agradeço a quem acreditou no trabalho deste italiano, que é sério. Em 2020, na dificuldade da pandemia, eu me elegi vereador, e agora me reelegi”, continuou.



Primeiro suplente do PL na próxima legislatura, Rodrigo Reis agradeceu aos feirantes e ao comércio ambulante pelos 5.901 votos recebidos na urna. “Dobrei minha votação, o PL surpreendeu”, comemorou. Contudo, fez uma observação ao afirmar “que o Fundo Partidário é um problema grave no Brasil”.

“Enquanto uma pessoa [filiada ao partido] recebe R$ 500 mil e a outra não recebe nada [para a campanha] nós não vivemos numa democracia. As eleições estão sendo manipuladas”, protestou. Ezequias Barros (PRD), que não foi eleito, também se referiu às eleições como duras e apontou a falta de recursos.



“Quero agradecer os votos que tive, às pessoas que acreditam em mim. Foi um trabalho árduo, com pouco recurso, e fizemos tudo que estava ao nosso alcance. É difícil para os grupos que nos apoiam que, com a maior votação [da minha trajetória política], não entramos [na 19ª legislatura]. Pensamos que faríamos dois vereadores”, disse Barros. Ele torceu para que a disputa no Executivo, entre Eduardo Pimentel e Cristina Graeml, “venha com promessas e compromissos”, porque alguns bairros da cidade “precisam de atendimento”.

Reeleito com 8.218 votos, Pier (PP) agradeceu aos eleitores, que identificou como sendo aqueles mobilizados pelas pautas da inclusão social e da acessibilidade, especialmente as famílias atípicas e sensíveis à causa do TEA (Transtorno do Espectro Autista). Marcos Vieira (PDT), com 10.405 votos, estava emocionado em ser “o vereador mais votado da Região Sul de Curitiba”.



“O resultado de ontem nos encheu de orgulho e de responsabilidade”, afirmou Indiara Barbosa, em nome da bancada do partido Novo, que terá três vereadores a partir de 2025, com Amália Tortato e Guilherme Kilter. Ela também destacou o recorde de participação feminina numa legislatura, com 12 mulheres eleitas para a Câmara de Curitiba.

“Parabéns aos que seguirão o seu caminho, fazendo o melhor para Curitiba. Foi uma eleição diferente, onde os youtubers tiveram destaque”, comentou o vereador Jornalista Márcio Barros, que ficou na suplência do PSD, com o partido fazendo seis vereadores para a próxima legislatura.

