Fotos inéditas da Nova Praça da Ucrânia, em Curitiba

As obras de revitalização da Praça da Ucrânia, uma das mais movimentadas de Curitiba graças à sua feira noturna das sextas-feiras, estão em ritmo avançado. A Nova Praça da Ucrânia já está de cara nova, e a Tribuna traz em primeira mão imagens de como ela está ficando.

Veja as fotos feitas pelo repórter fotográfico Atila Alberti neste domingo (6):

Iniciada em janeiro desde ano, a revitalização previa um novo calçamento (em substituição aos irregulares e danificados petit pavê), com desenhos típicos ucranianos, além de nova iluminação e nivelamento do piso, permitindo uma melhor acomodação das barraquinhas e food-trucks que servem opções culinárias do mundo todo, semanalmente aos visitantes.

Em 24 de julho de 2023, após denúncia de leitores feita no WhatsApp dos Caçadores de Notícias, a Tribuna foi até a Praça da Ucrânia mostrar a situação precária de parte da estrutura. Três dias depois da reportagem, a Prefeitura anunciou um plano de revitalização do espaço, muito querido pela vizinhança do bairro Bigorrilho.

E a inauguração, Prefs?

Em nota enviada para a reprotagem, a Prefeitura explicou que as obras estão quase no fim. “As obras na Praça da Ucrânia estão na fase final de execução, com os serviços de acabamento sendo feitos no momento. Para a entrega completa da nova praça para a população ainda faltam ajustes de infraestrutura externa. A previsão de inauguração é até o final do mês de outubro”.

