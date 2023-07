“A Praça da Ucrânia está precisando de ajuda. Ela está abandonada. Acho que falta apelo para a prefeitura olhar por nós moradores da região do Bigorrilho”, assim define João Cândido Hartmann, aposentado, que tem o nome da mesma rua em que reside, via que também é o endereço do espaço público que foi inaugurado em 1967, em homenagem ao povo ucraniano.

A praça possui uma área de 3.347 m² e é um local bastante conhecido por sua feira de gastronomia, que ocorre toda sexta-feira das 17h às 22h. Pessoas de vários bairros de Curitiba e turistas aproveitam a feira para conhecer a região, e passar momentos em família.

No período noturno, talvez os visitantes nem percebam a falta de estrutura na praça, no piso, escadas, floreiras e das raízes das árvores – que avançam para a rua. Mas ao caminhar pela praça com a luz do dia, é fácil notar que as pedras de petit-pavê estão faltando e deixando buracos pelo local. Próximo à uma pequena escadaria, a pessoa tem adversidades no caminho, inclusive com rachaduras, que deixam o piso irregular.

Promessas

A promessa de uma grande reforma na Praça da Ucrânia é constante, segundo João Cândido. “Todo ano aparece promessa da revitalização, fizeram umas reformas alguns anos, mas puro remendo. Está um perigo, são escadas partidas ou quebradas, floreiras abandonadas, um caos. Já teve um senhor que caiu e foi parar no hospital. Eu confesso que perdi a esperança, acredito que a Praça da Ucrânia não tem o mesmo interesse por parte do prefeito Rafael Greca comparado a da Praça da Espanha. Lá pode ter um glamour maior, mas aqui tem sua história. O investimento aqui é sempre para depois”, disse o aposentado.

Outra questão que chama a atenção dos moradores são raízes de árvores, que arrancam pedras e deixam obstáculos na via, aumentando o risco de tropeços e acidentes nas irregularidades. “É desolador para um espaço público que abriga eventos toda semana estar abandonado”, completou João.

E aí, prefeitura?

Segundo nota da prefeitura, equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente irão até a Praça da Ucrânia fazer uma vistoria e checar os pontos citados na reportagem.

“Ainda neste semestre será lançado o edital para escolher a empresa que vai executar as obras de revitalização da Praça da Ucrânia. O projeto já está pronto e com orçamento reservado para os serviços. As obras devem começar no início do próximo ano”, informou a prefeitura.

Na história do bairro

Quando se fala Cândido Hartmann, no Bigorrilho ou Champagnat para os mais antigos, a relação é com o avô do João, que concedeu entrevista para a Tribuna do Paraná.

“Meu avô tinha um Seco & Molhados, a rua chamava Estrada do Bigorrilho, era um espécie de entreposto, cavalos ficavam aqui descansando com bebedouros, e meu avô ajudava muita gente. Chegou a ganhar o apelido de Pai dos Pobres”, orgulha-se João que recebeu o nome do outro avô.

