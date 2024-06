Escrivã de delegacia de polícia em Curitiba é alvo de denúncia sobre corrupção

Em Curitiba, o Ministério Público do Paraná, por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Prevenção e Persecução Criminal, ofereceu denúncia contra uma policial civil ocupante do cargo de escrivã na Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) da capital. A denúncia aponta os delitos de associação criminosa, corrupção passiva e violação de sigilo funcional.

As investigações apuraram que a policial civil cedeu, mediante recebimento de vantagem indevida, o login e a senha do sistema Sinesp Infoseg, permitindo que terceiros tivessem acesso a informações sigilosas de particulares. A escrivã recebia mensalmente R$ 20.975,00 como uma espécie de “aluguel”. Outros dois indivíduos que faziam parte da associação criminosa também foram denunciados pelo Ministério Público.

A 1ª Vara Criminal de Curitiba recebeu a denúncia e determinou que a policial seja suspensa do exercício da função pública. Ela também foi proibida de acessar os sistemas policiais. Além da condenação pelos crimes denunciados, o MPPR pede que a escrivã perca a função pública.

