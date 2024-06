5 flagras de câmeras: Tribuna lança quadro com flagrantes impressionantes; assista!

A Tribuna do Paraná acaba de lançar o quadro “5 flagras de câmeras”. Como o próprio nome já diz, são flagrantes de câmeras de seguranças de situações que aconteceram em rodovias e ruas de cidades do Paraná.

O quadro irá ao ar semanalmente em nosso canal do YouTube. Aproveita, se inscreva, e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo da Tribuna!

E você já pode conferir os tops 5 desta semana e já vamos dar um spoiler: são cenas impressionantes. Confira!

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!