Resultado da Lotofácil 3133: confira as 15 dezenas sorteadas nesta quarta

A Caixa sorteia, nesta quarta-feira (19), as 15 dezenas do concurso 3133 da Lotofácil. O prêmio é de R$ 1,7 milhão para quem acertar todos os números. Os globos da sorte fazem o sorteio às 20h.

Resultado da Lotofácil 3133:

02, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio.

