Crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de ensino de Curitiba voltam às aulas nesta segunda-feira (24). O segundo semestre letivo inicia para 140 mil famílias de estudantes que frequentam escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

A rede de ensino da capital paranaense possui 185 escolas e 232 CMEIs. Os locais foram limpos e organizados nas últimas semanas, para aguardar o retorno dos alunos para esta volta às aulas em Curitiba.

Conforme o calendário da rede municipal, o segundo semestre letivo vai até o dia 22 de dezembro.

Para garantir um retorno tranquilo, a Secretaria Municipal da Educação (SME) deu algumas dicas:

