Honda XRE 300 Sahara 2024 chega às revendas

A Honda Blokton de Curitiba, fez a apresentação da nova XRE 300 Sahara no último dia 27 de janeiro, na sua loja da Avenida Marechal Floriano Peixoto, 4961, na Vila Hauer. A gerente da loja Leise Braga recepcionou clientes, imprensa e amigos da marca com um coffee break e test-raid para quem quisesse conhecer melhor a nova geração dessa on-off road de sucesso. “Foi um sábado movimentado, com muitos clientes querendo conhecer essa nova geração da XRE 300 Sahara 2024, que certamente já é sucesso”, disse Leise Braga, gerente da Blokton Marechal.

A XRE 300 Sahara 2024 já está disponível na rede de concessionários Honda, oferecida nas versões, Standard, Rally e Adventure, com garantia é de 3 anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda grátis em sete revisões (o fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da 3ª revisão). O intervalo de manutenção é de 6.000 quilômetros ou 6 meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com 1.000 quilômetros ou 6 meses.

As opções de cores disponíveis e o preço público praticado nas 23 lojas da Blokton em Curitiba e em todo o Paraná são os seguintes: Honda XRE 300 Sahara Standard (Cinza Metálico): R$ 34.890,00; Honda XRE 300 Sahara Rally (Vermelho): R$ 35.590,00; e Honda XRE 300 Sahara Adventure (Bege Metálico): R$ 36.890,00.

“Conseguimos realizar o lançamento simultâneo da nova XRE 300 Sahara, em nossas 23 lojas da Blokton em todo o Paraná. É um modelo que tem grande saída e com essa geração totalmente reestilizada, motor mais potente e grafismo moderno, certamente a Honda XRE 300 Sahara 2024 continuará a ser um sucesso de vendas. Pudemos sentir essa emoção do público off-road, na apresentação realizada em nossa loja da Vila Hauer, em Curitiba, onde vendemos quatro motos”, declarou Rudney Doscher, diretor do Grupo Blokton no Paraná.

Motor

O motor da Sahara 300 é um moderno monocilíndrico arrefecido a ar, de características técnicas diferentes em relação ao motor que equipava a XRE 300 apesar da pequena diferença de capacidade cúbica – de 291,6 cm³ para 293,5 cm³. De fato, o novo motor apresenta uma relação entre diâmetro e curso do pistão que privilegia o torque em baixas e médias rotações pela redução do diâmetro do pistão (de 79 para 77 mm) e aumento do curso (de 59,5 para 63 mm). Privilegiando uma curva de torque mais robusta desde baixas rotações o motor ficou mais elástico, com entrega de torque constantemente superior, alcançando um ganho de cerca 8% a 3.000 rpm.

Novidade muito esperada, a inclusão da 6ª marcha, veio acompanhada de um novo sistema de assistência da embreagem, que é do tipo assistida e deslizante. O resultado destes aperfeiçoamentos se verifica através do reduzido grau de esforço para atuar no acionamento da alavanca. Quanto à embreagem deslizante, ela proporciona segurança nas reduções de marchas mais extremas por conter a perda de aderência da roda traseira. Outro equipamento da Sahara 300 é o radiador de óleo, posicionado de maneira a não sofrer avarias em eventuais tombos e assegurar a estabilidade térmica, fator determinante para durabilidade do motor, reduzindo as chances de superaquecimentos em uso intensivo assim como prolongando a eficiência do lubrificante. (Fotos: Renieri Trovão).