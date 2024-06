BYD amplia Central de Relacionamento com Cliente

A BYD, greentech que revolucionou o mercado dos veículos elétricos em todo o mundo, além de ser líder entre os modelos elétricos no país, também preza pela relação com o consumidor. Visando aprimorar cada vez mais e entregar sempre excelência em seu atendimento na Central de Relacionamento com Cliente (CRC), a empresa estende mais duas horas seu horário de atendimento por telefone, agora até às 20h. “Nosso time da Central de Relacionamento com Cliente está crescendo e, atualmente, realizamos um amplo programa de treinamento com nossos atendentes especializados, além de diversas práticas com os nossos produtos”, comenta Micheli Perri Aihara, Supervisora de Relacionamento com Cliente da BYD do Brasil. “A BYD é uma empresa que traz diversas soluções para melhorar a vida das pessoas e tem uma estratégia assertiva para conquistar a confiança do consumidor. Queremos potencializar a satisfação do consumidor, oferecendo uma experiência positiva em toda interação com a marca”, finaliza.

Com um serviço diferenciado à disposição do consumidor, a BYD possui canais de contato direto para tratar assuntos nas áreas de atuação da marca no Brasil: Vendas, Marketing e Pós-Vendas; e os números da greentech mostram importantes conquistas, como, por exemplo, média de 3 mil consultas registradas por mês, com um nível de serviço de 98% no canal de voz, tempo médio de respostas nos canais digitais (e-mail e Reclame Aqui) inferior a 4 horas e mais 65% dos atendimentos sendo resolvidos logo no primeiro contato. Entre os contatos mais procurados, estão os assuntos relacionados ao suporte do BYD APP, funcionalidades e informações sobre os veículos, dúvidas sobre carregamento e carregadores e assuntos gerais de Pós-Vendas. (Foto: BYD/Divulgação).