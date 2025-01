Fim de semana tem Alexandre Pires e César Menotti & Fabiano no Litoral

Os shows no litoral do Paraná entram na terceira semana. Desta vez, nos palcos principais montados em Matinhos e Pontal do Paraná, o destaque fica por conta do pagode de Alexandre Pires e do sertanejo de César Menotti & Fabiano.

Misturando sucessos da carreira solo com hits da época do Só Pra Contrariar, o sambista Alexandre Pires sobe ao palco em Matinhos nesta sexta-feira (24). O show, marcado para 21 horas, será embalado por músicas com letras bem conhecidas do público, como “Depois do Prazer”, “Essa Tal Liberdade” e “Sai da Minha Aba”.

Quem também vai abrir os trabalhos do fim de semana musical no Litoral é a dupla César Menotti & Fabiano, no mesmo horário (21h), mas em Pontal do Paraná. Os músicos de “Leilão”, “Ciumenta” e “Como um anjo” também vão se apresentar no dia seguinte, no palco principal de Matinhos. Esse segundo show, no sábado (25), vai começar às 22 horas.

Também no sábado, no Centro de Eventos Marissol, em Pontal do Paraná e a partir das 22 horas, os irmãos Guilherme & Benuto vão dividir espaço com João Haroldo & Betinho.

No domingo (26), haverá mais uma apresentação de Guilherme & Benuto, desta vez em Matinhos, com início previsto para 17 horas.

Programação de shows no litoral do Paraná

Este será o terceiro de sete finais de semana consecutivos com shows nas praias do Paraná. Até 22 de fevereiro serão realizados 33 shows gratuitos (sendo 12 com transmissão em rede nacional), envolvendo 28 artistas, duplas sertanejas, bandas e atrações variadas.

+ Leia mais Sete saladas que vão te refrescar no almoço em dias quentes de Verão

Os palcos na orla paranaense ainda recebem nesta temporada artistas como Sorriso Maroto, Luan Santana, Zezé di Camargo & Luciano, Michel Teló, Fernando & Sorocaba, Titãs entre outros.

Agenda de shows deste fim de semana no Paraná

Sexta-feira, 24 de janeiro

Matinhos – 21h – Alexandre Pires

Pontal do Paraná – 21h – César Menotti & Fabiano

Sábado, 25 de janeiro

Matinhos – 22h César Menotti & Fabiano

Pontal do Paraná – 22h – João Haroldo & Betinho e Guilherme & Benuto

Domingo, 26 de janeiro

Matinhos – 17h Guilherme & Benuto