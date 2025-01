Outlet na RMC é ponto de lazer e compras com até 70% de desconto

Os outlets viraram uma boa opção para o brasileiro que busca estes estabelecimentos a fim de economizar em tudo na hora da compra. Em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, um grande espaço está atraindo compradores e até mesmo visitantes que desejam apenas dar aquela famosa “olhadinha”. O número de visitantes deu um salto expressivo em 2024 se comparado com 2023.

O City Center Outlet Premium é o primeiro e único outlet no estado do Paraná e um dos maiores do Brasil, com mais de 100 lojas em 74 mil m² de área construída. Segue um conceito americano, que oferece descontos de até 70% durante o ano inteiro, proporcionando compras, lazer e entretenimento para quem mora em Curitiba e outras 30 cidades com potencial de compra da região.

Construído em um terreno de 290 mil m², é o único outlet com cinema no Brasil, com cinco salas Cineplus e capacidade para 887 pessoas. É administrado pelo Grupo Tacla Shopping, que possui outros 11 empreendimentos nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. São mais de 1.500 pessoas empregadas no outlet.

“Os outlets no Brasil têm um papel que vai além de simplesmente oferecer descontos. Eles representam uma evolução no comportamento de consumo, em que a experiência se torna um componente fundamental da compra”, afirma o superintendente do City Center Outlet Premium, Frederico Galvão.

Aumento em visitas

O setor está em plena expansão, e em Campo Largo, ocorreu um aumento de 25% no fluxo de visitantes e 35% nas vendas de 2024 comparando com 2023. “Ano passado foram inauguradas 10 novas lojas, e mais de 3 milhões de pessoas passaram pelo City Center. Queremos fortalecer ainda mais as marcas que já fazem parte do nosso portfólio e reafirmar que o City Center é o melhor local para as compras e economia”, relatou o superintendente.

City Center Outlet Premium

O City Center Outlet Premium está localizado na Rua João Bertoja, saída 122 da BR 277, em Campo Largo. O funcionamento é das 10 horas às 22 horas.