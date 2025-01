Concurso da Marinha tem 45 vagas no Paraná. Descubra as áreas e salário

A Marinha do Brasil (MB) anunciou a abertura de 886 vagas para o Serviço Militar Voluntário de Praças Temporárias com salários de até R$ 3.835,42, incluindo oportunidades para o Paraná.

As vagas estão disponíveis para duas graduações: Marinheiro-Especializado, destinada a candidatos com Ensino Fundamental e Curso de Formação Inicial e Continuada, e Cabo, voltada para quem possui nível médio técnico.

As inscrições são feitas no site da Marinha, e começaram no dia 16 e seguem até o dia 26 de janeiro de 2025. O valor da taxa é de R$ 70,00. O processo seletivo simplificado é organizado e executado por cada um dos nove Distritos Navais, sediados em todas as regiões do País. A partir disso, os interessados devem escolher o Distrito Naval (DN) de sua preferência para realizar a inscrição. As vagas disponíveis são para as áreas de Saúde, Apoio, Administrativa e Industria

Concurso da Marinha 2025 – Como participar?

Para participar da seleção, os candidatos devem ser brasileiros natos ou naturalizados, ter entre 18 e menos de 41 anos até a data da incorporação. O processo seletivo é composto por diversas etapas, a começar por uma prova objetiva com 40 questões de múltipla escolha de Língua Portuguesa, valendo 2,5 pontos cada. A data da prova está prevista para o dia 16 de março.

Os aprovados na primeira etapa serão convocados para a verificação de dados biográficos e de documentos até a realização da inspeção de saúde e do Teste de Aptidão Física. Devido à ampla concorrência, nessa fase também ocorre a prova de títulos.

Para concorrer às vagas de Marinheiro-Especializado deste concurso da Marinha 2025, é necessário ter concluído ou estar em fase de conclusão do Ensino Fundamental e do Curso de Formação Continuada de Trabalhadores (incluindo os Cursos de Aprendizagem Industrial) relativo à profissão que pretende concorrer. Os voluntários, aprovados em todas as etapas e classificados para as vagas disponíveis, serão promovidos a Marinheiro-Especializado e receberão a remuneração de R$ 2.792,70, se aprovados nos testes aplicados na primeira fase do período inicial do Estágio de Aprendizagem Técnica.

Já para se candidatar às vagas de Cabo, é exigido ter concluído ou estar em processo de conclusão do ensino médio e do curso técnico correspondente à profissão que deseja concorrer. Outra possibilidade é ter concluído o ensino superior (bacharelado) até a data prevista no cronograma do certame, na área de formação da habilitação profissional para a qual pretende se inscrever. Os candidatos, aprovados em todas as etapas e classificados para as vagas disponíveis, que obtiverem êxito nos testes aplicados na primeira fase do período inicial do Estágio Técnico para Praças, serão promovidos a Cabo e a remuneração inicial será de R$ 3.835,42.

O Serviço Militar Voluntário tem caráter temporário, com duração máxima de até 8 anos.

Concurso da Marinha 2025 tem vagas para o Paraná

Para o Paraná e São Paulo, que fazem parte do 8º Distrito Naval, são quatro vagas para o Ensino Fundamental e 41 para Médio Técnico.

Distrito Naval Número de Vagas Mais informações Ensino Fundamental Ensino Médio Técnico 1º Distrito Naval (RJ, ES, MG) 43 340 Com1ºDN 2º Distrito Naval (BA e SE) 10 87 Com2ºDN 3° Distrito Naval (CE, RN, PB, PE, AL) 16 106 Com3ºDN 4° Distrito Naval (AP, PA, MA, PI) 04 29 Com4ºDN 5° Distrito Naval (RS e SC) 04 58 Com5ºDN 6° Distrito Naval (MT e MS) 07 27 Com6ºDN 7º Distrito Naval (TO, GO e DF) 03 49 Com7ºDN 8º Distrito Naval (SP e PR) 04 41 Com8ºDN 9° Distrito Naval (RR, AC, AM e RO) 11 47 Com9ºDN