Casas são devoradas por incêndio devastador em Curitiba. Vídeo!

Um incêndio na madrugada de quinta-feira (23), destruiu três casas de madeira na Vila Pantanal, no Alto Boqueirão, em Curitiba. Apesar da violência do incêndio e grande destruição, ninguém saiu ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 2h25, várias ligações informavam do perigo das chamas que estariam próximas de outras casas. No combate ao incêndio, foram utilizados 10.000 litros de água em aproximadamente 70 metros quadrados atingidos pelo fogo.

Ainda segundo a corporação, cinco viaturas estiveram no local dando o suporte mobilizando equipes do Batalhão do Boqueirão, Bairro Novo e Portão. O motivo do incidente será apurado pelas autoridades competentes.