O Grupo Tacla, com 12 empreendimentos nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, anunciou a expansão dos dois outlets do grupo: o City Center Outlet Premium, em Campo Largo (PR), na Região Metropolitana de Curitiba, e o Porto Belo Outlet Premium, em Porto Belo (SC), que ampliam o mix de lojas.

Além disso, o grupo lançou o Plaza Campos Gerais, o segundo empreendimento no município de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná .Com mais de 76 mil metros quadrados de área construída e 27 mil metros quadrados de área bruta locável, o novo centro de compras já está em construção.

City Center Outlet Premium. Foto: Gian Galani

Com esse portfólio, a empresa chega à Exposhopping, a maior feira de negócios do segmento. Promovido pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o evento ocorre de 26 a 28 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

“A Abrasce oferece uma excelente oportunidade para fortalecer nosso relacionamento com parceiros, lojistas e clientes, ampliando nossa rede de contatos e as possibilidades de negócios”, diz o representante do grupo, Aníbal Tacla.

